EM-profil: Jesper Jensen er den helt rette landstræner

Fra alle leder og kanter går meldingerne på et fantastisk samarbejde over hele linjen, og indtil videre har præstationerne ved EM-slutrunden i Herning da også understøttet det.

Man kan næsten få på fornemmelsen, at trænere, ledere og spillere i den danske EM-lejr næsten ikke kan passere hinanden på hotellets gange uden at uddele et skulderklap.

Selv nederlaget til Frankrig så ikke ud til at slå holdet det mindste ud af kurs, og tirsdag aften kan en sejr over Rusland sende Danmark i semifinalen.

Men selv om det skulle blive til nederlag, så er playmaker Mie Højlund ikke det mindste i tvivl om, at holdet er på rette vej. Ikke mindst på grund af den nye landstræner.

- Der er en rigtig god dynamik i truppen, og Jesper har været god til at være effektiv i sine træninger og klar i spyttet, lyder det fra Højlund.

- Han har været god til at formulere, hvilket koncept vi skal spille, og hvilke spillere som skal sættes i hvilke situationer. Han har været rigtig skarp, og det gør, at man føler sig i konceptet og på banen.

Især kampen mod Spanien søndag viste et niveau, som ikke har været hverdag de seneste år for kvindelandsholdet, som efter EM-semifinalen i 2016 havde svært ved at ramme et konstant niveau ved slutrunderne under Klavs Bruun Jørgensen.

I DR-dokumentaren "Et Landshold i Knæ" så man tydeligt, hvor store udsving der var i både spillet og på det mentale plan under VM i Japan.

Det billede har man slet ikke under årets EM, og Mie Højlund bekræfter, at stemningen er en helt anden.

- Den ro, der er, har været en af de største forandringer, synes jeg. Den er at mærke på alle spillere, og alle som er omkring holdet. Og ikke mindst når man træder ind på banen, forklarer hun.

- Det er helt vildt afgørende. Det er tydeligt at mærke både til kampene og på hotellet. Der er en rigtig god ro omkring det hele.

Derfor er hun heller ikke i tvivl om, at Dansk Håndbold Forbund (DHF) så helt rigtigt ved at pege på Jesper Jensen som manden, der skal løfte det danske kvindelandshold op i toppen igen.

- Der er potentiale til noget stort i fremtiden. Det handler om hårdt arbejde og at blive tryg i det hele, og det er vi allerede. Jesper er helt sikkert den rette træner til at lede det her landshold den rigtige vej, siger Odense-playmakeren.

Holdet kan tage endnu et stort skridt i den retning, hvis det tirsdag aften bliver til sejr over Rusland. Så står den på EM-semifinale fredag i Jyske Bank Boxen.