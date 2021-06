EM-kometen Damsgaard er inspireret af Christian Eriksen

Netop Eriksen er et af de store spillemæssige forbilleder for Damsgaard, der i lighed med Eriksen har en god teknik, to stærke pasningsfødder og et stort overblik.

- Jeg har 100 procent kunnet lade mig inspirere af ham. Eriksen er en af de spillere, jeg har set mest. Jeg har virkelig set meget op til ham, da jeg var mindre. Dengang lå jeg altid som 10'er, lige som han gjorde, og derfor var det svært ikke at se op til ham.

- Jeg har hentet meget inspiration og kigget på mange af de detaljer, som han gør, og de rum han finder. Det har jeg prøvet på at tage med over i mit eget spil allerede fra en rigtig ung alder.

- Så har det været vanvittigt at kunne stå med ham på landsholdet og se, hvordan han træner, siger Mikkel Damsgaard i landsholdslejren onsdag formiddag.

Han vil dog ikke kalde sig selv en afløser for Eriksen, og han mener også, at de to spillere har deres forskelligheder.

- Vi spiller forskellige positioner, jeg er lidt mere kant og angriber, end han har været, for han har været central midtbanespiller.

- Jeg er en kreatør, som skal skabe chancer som en kantspillertype, der går ned i banen og skal finde de rigtige rum og finde en sammenhæng mellem midtbanen og angriberne og så gøre ondt på forsvaret, siger Mikkel Damsgaard.

Var det ikke for Eriksens kollaps, er det ikke sikkert, at Mikkel Damsgaard ville have fået så meget spilletid under EM.

Selv er den unge kreatør overrasket over, at han er startet inde i Danmarks tre seneste kampe, men han pointerer også, at han har grebet chancen.

- Jeg havde jo ikke spillet så meget inden EM, så det giver god mening, at jeg ikke lige havde regnet med det. Men jeg har trænet fint, og da chancen kom, følte jeg mig klar til at gå ud og fyre den af med supporten fra holdkammeraterne, siger Mikkel Damsgaard.

Sampdoria-spilleren scorede et forrygende mål i Danmarks 4-1-sejr over Rusland i den sidste gruppekamp, og han blev også noteret for et måloplæg i 4-0-sejren over Wales i ottendedelsfinalen.

Næste kamp for Damsgaard og Danmark er lørdagens EM-kvartfinale mod Tjekkiet i Baku.