EM-jokeren Cornelius: Jeg er vokset godt ind i turneringen

Samlet er det kun blevet til beskedne 58 minutter, men den fysiske stærke frontløber føler, at han stille og roligt vokser i løbet af turneringen.

Angriberen Andreas Cornelius er blandt de ti danske spillere, der har fået spilletid i alle fodboldlandsholdets fire kampe under EM.

- Jeg har oplevet turneringen, som om jeg har haft en vigtig rolle, selv om jeg ikke er startet inde. Kampene kan også blive afgjort i den sidste del af dem, og de kan også gå i forlænget spilletid, så som indskifter kan man ende med at få en vigtig rolle.

- Jeg føler også, at jeg er vokset godt ind i turneringen. Jeg kom ind i god form, men jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle forvente, for jeg har ikke været med landsholdet i rigtig lang tid, men jeg er glad for den rolle, jeg har fået, den er vigtig, siger Andreas Cornelius.

Senest kom Cornelius på banen til de sidste 21 minutter af ottendedelsfinalen mod Wales, og i den periode blev Danmarks føring udbygget fra 2-0 til 4-0.

Samtidig gjorde angriberen sig bemærket med et par finurlige driblinger, der gjorde flere walisiske forsvarsspillere rundtossede. Ikke just hvad man forbinder med Andreas Cornelius eller andre spillere med samme statur.

Dribleturene mellem de menneskelige kegler er da heller ikke gået ubemærket hen i landsholdslejren.

- Der var mange, som var lidt overraskede eller syntes, det var sådan lidt sjovt, at jeg var begyndt at drible.

- Jeg tror bare, at jeg endte i nogle situationer, hvor det lige passede med et par driblinger. Det var en kamp, som passede mig godt, for de prøvede at presse på, og det gav mig lidt plads i den anden ende, siger Andreas Cornelius.

Holdkammeraten Mathias "Zanka" Jørgensen, der også kender Cornelius fra deres fælles FCK-tid, var begejstret for at se tankangriberen folde hele repertoiret ud.

- Han har en fantastisk evne til at være ekstremt umiddelbar i sin måde at spille fodbold på, og når han er det, så er han en mundfuld for alle. Han er så stærk, og han er overraskende hurtig.

- Der er mange, som glemmer, at han også er en ekstremt dygtig fodboldspiller. Så når han får lov til at komme ind og bare tromle derudaf, så er det de færreste, der kan være med. Det er der nok også et par walisere, som vil give mig ret i, siger "Zanka".

Andreas Cornelius står noteret for 32 landskampe og seks mål siden debuten i 2012. Hans seneste fuldtræffer i nationaldragten var mod Bosnien-Hercegovina i EM-generalprøven 6. juni.