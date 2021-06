EM-holdet trives med pres før skæbnekamp

Et dansk pointtab er definitivt lig med EM-exit. Til gengæld kan regnestykket blive mere avanceret med en sejr. For selv tre point kan vise sig ikke at være nok til avancement, alt efter hvordan det går i kampen mellem Belgien og Finland - Danmark skal håbe på belgisk succes - og i sidste runde i de øvrige EM-grupper.

Det mest sandsynlige er dog, at en dansk sejr på to mål er nok til at snuppe andenpladsen i gruppen og dermed en billet til ottendedelsfinalen. En dansk storsejr er også en fordel i et eventuelt treerregnskab.

Med en snert af frustration i stemmen undrer landstræner Kasper Hjulmand sig over, hvordan Danmark trods lange perioder med fornuftigt spil i de første to EM-kampe er havnet i en penibel situation, hvor holdet nu er under maksimalt pres.

- Alle statistikker peger på, at vi skulle have haft seks point, men vi har nul point, konstaterer han.

Det behøver dog ikke entydigt at være skidt, at Danmark nu er tvunget til at slå Rusland, påpeger han.

- På en eller anden måde er det, som om EM starter nu. Vi har en knockoutkamp foran os, og hvis vi vinder, har vi muligheden for at gå videre. Det er en mere almindelig situation for os, for vi er vant til at stå i situationer, hvor vi skal vinde, og det har vi det fint med, siger Hjulmand.

Målmand Kasper Schmeichel peger også på, at landsholdet tidligere har fået de nødvendige resultater i afgørende kvalifikationskampe.

- Vi har været i pressede situationer før, hvor vi har haft brug for et resultat, og i de tider står holdet altid sammen og leverer. Når tingene spidser til, og det ser sort ud, så viser man sin sande side, siger Schmeichel.

En del af forklaringen på Danmarks magre EM-pointhøst er slet og ret uskarphed foran mål. På tværs af alle EM-hold står Danmark noteret for flest afslutninger efter de to første spillerunder, men de i alt 45 skudforsøg har kun kastet et enkelt mål af sig.

Backen Joakim Mæhle er overbevist om, at Danmark nu har opbrugt sin kvote af uheld og uskarphed.

- Jeg synes, at spillet på banen har været mere end godkendt, og det kan vi trøste os med.

- Hvis vi bare spiller nær så godt, som vi gjorde mod Belgien, så har vi også kvaliteterne til at slå Rusland. På papiret er det et hold, vi skal slå, siger nordjyden.

Også mandagens modstander har meget på spil. Efter alt at dømme vil et enkelt point være nok til at sende Rusland i ottendedelsfinalen.

Verdensranglistens nummer 38 indledte EM med et 0-3-nederlag til Belgien, men fulgte det op med en 1-0-sejr over Finland.

Den sejr har øget hypen omkring landsholdet i det store land mod øst før mødet med Danmark.

Det fortæller journalist Yaroslav Susov, der arbejder for det store russiske sportsmedie sports.ru.

- Der har været lidt negativ stemning omkring den måde, som holdet har spillet på i de første to kampe, men holdopstillingen i den anden kamp giver grund til lidt optimisme. Her var der flere yngre spillere på banen, og Rusland spillede bedre og fik et godt resultat.

- Landstræner Stanislav Cherchesov er en meget konservativ træner, og når han tidligere er blevet spurgt om, hvorfor nogle af de yngre spillere ikke var på banen, plejede han at svare: "I forstår ikke noget. Jeg er træneren, og det er min beslutning".

- Derfor kom det bag på mange, at han skiftede ud på holdet til kampen mod Finland. Men det virkede, og det giver folk grund til at drømme om noget stort, siger journalisten.

Ud over at smide tre yngre spillere ind mod finnerne, vekslede Rusland også mellem at spille med tre og fire forsvarsspillere.

Kasper Hjulmand føler sig velforberedt på, at Rusland kan ændre formation og udtryk undervejs.

- Rusland er et af de hold, hvor det er sværest at være helt sikker på, hvilket system de kommer med, og hvem der spiller. Men vi har et godt billede af, hvem og hvad de kommer med, siger han uden at ville uddybe.

Både op- og nedtakt samt selve kampen mod Belgien koncentrerede sig om Christian Eriksen, efter at han fik hjertestop under Danmarks første EM-kamp mod Finland.

Siden i torsdags har Eriksen fået indopereret en hjertestarter, og han er blevet udskrevet fra Rigshospitalet. Han har også besøgt landsholdslejren i Helsingør, og med sit besøg har han fået holdkammeraternes fokus rettet tilbage mod EM-slutrunden uden for mange mentale afstikkere.

- Hans besøg har været godt for truppen, og der er ingen tvivl om, at der er en lidt bedre stemning nu, siger Kasper Hjulmand.