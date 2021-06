Kronprins Frederik overværede tirsdagens landsholdstræning i Helsingør. De danske spillere var ikke orienteret om, at kronprinsen ville komme for at vise sin opbakning til dem efter Christian Eriksens kollaps. DBU's EM-stab var dog orienteret om det royale besøg.

EM-holdet rykker et skridt nærmere hverdagen

Opløftende meldinger fra Christian Eriksen spreder lettelse i den danske EM-lejr, hvor spillerne så småt er begyndt at indstille sig på at skulle i kamp igen.

Det store tema i Danmarks EM-lejr er stadig Christian Eriksen.

Men selv om billederne i forbindelse med stjernespillerens hjertestop næppe nogensinde helt slipper nethinden hos de danske landsholdsspillere og trænerstaben, bearbejdes og fordøjes traumet time for time.

Det skyldes i høj grad de fortsat positive meldinger fra Eriksens sygeseng på Rigshospitalet.

Fynboen er løbende i kontakt med landsholdsspillerne, og tirsdag formiddag havde han også overskud til at dele en opløftende selfie på sociale medier ledsaget af en ligeledes opmuntrende tekst til sine følgere verden over:

- Hej alle. Stor tak for alle jeres søde og fantastiske hilsner og beskeder fra hele verden. Det betyder meget for mig og min familie.

- Jeg har det fint - efter omstændighederne. Jeg skal stadig gennemgå nogle undersøgelser på hospitalet, men jeg har det okay.

- Nu vil jeg heppe på drengene på Danmarks landshold i de kommende kampe. Spil for hele Danmark, skriver han.

De positive meldinger fra Eriksen forplanter sig også på træningsbanen, hvor de danske spillere både smiler og ser fuldt koncentrerede ud.

- Ude på græsset kan vi tillade os at gøre tingene fuldstændig, som vi plejer. Man kan spille med stor aggressivitet og gå hårdt til hinanden. Det kan godt være, at vi tænker på noget andet bagefter, men jeg kan mærke lettelsen og taknemmeligheden, siger Kasper Hjulmand.

Der er nærmest en tilstand af normalitet omkring træningsseancerne på det perfekte græstæppe i Helsingør - hvis man altså ser bort fra et royalt besøg til tirsdagens træning. Her dukkede kronprins Frederik op og tilkendegav kongehusets fulde støtte til de hårdtprøvede spillere.

Det er også begyndt at handle om fodbold i landsholdslejren igen, selv om Hjulmand er meget varsom med ikke at overbelaste spillerne med for mange informationer og instruktioner møntet på torsdagens nøglekamp mod Belgien.

I månedsvis har landstræneren analyseret og overvejet, hvordan han skal stække ultrafarlige Romelu Lukaku, og hvordan Danmark undgår at blive kanonføde for verdensetteren for tredje gang på et år.

Alle de overvejelser skal serveres for spillerne i portioner af den rette størrelse.

- Der er ingen tvivl om, at vi skal tænke over mængden af information. Men så vidt mulig skal vi forberede kampen, som vi plejer. De skal se de samme klip på vores møder, de skal igennem de samme ting på træningsbanen, og de skal være klar, så de er godt rustet til at udføre deres opgave på banen.

- Det er min opgave at sørge for, at de føler sig klar til at møde Belgien. Så det nytter heller ikke, hvis jeg siger, "det her bruger vi ikke tid på, og nu må i bare gå ind og gøre det, så godt som I kan", siger Hjulmand.

Samtidig vil han ikke afvise, at lørdagens hjerteskærende episode fortsat kan hæmme nogle af spillerne, så de ikke mentalt er i stand til at yde 100 procent allerede torsdag aften.

- Det er for tidligt at sige, om vi kan have alle mand til rådighed til kampen. Der er ingen tvivl om, at vi skal forberede os på, at spillere kan melde fra, siger Hjulmand.