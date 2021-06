EM-helten Dolberg: Jeg har ventet på det her øjeblik

Angriberen har ellers haft svært ved for alvor at bide sig fast som starter på først Åge Hareides og siden Kasper Hjulmands landshold, og før lørdag havde han kun scoret på landsholdet mod mindre fodboldnationer som Kasakhstan, Georgien, Luxembourg og Moldova.

Kasper Dolbergs landsholdskarriere toppede foreløbig lørdag aften, da han scorede Danmarks to første mål i 4-0-sejren over Wales i EM-ottendedelsfinalen.

Men det fik han til sin egen store tilfredsstillelse lavet om på med to flotte mål i Danmarks første knockoutsejr i en slutrunde i 23 år.

- Det er lidt det her, man går og venter på, når man sidder på bænken. Det har jeg også snakket med spillerne og med Kasper (Hjulmand, red.) om.

- Der er ingen, der gider at sidde på bænken. Men det man opbygger, når man sidder derude og venter, det kunne jeg virkelig mærke, at jeg fik forløst på banen i dag. Jeg følte, at jeg havde så meget at komme med, siger Kasper Dolberg på et pressemøde.

Opgøret blev spillet på hans tidligere hjemmebane i Amsterdam, hvor han fik sit store gennembrud som seniorspiller. Og netop de vante omgivelser og publikums støtte var med til at gøre en forskel for den 23-årige angriber.

- Jeg kunne mærke i går og i dag (fredag og lørdag, red.), da vi gik rundt i byen og på turen på vej til stadion, at det var noget specielt at være tilbage. Det er måske let at sige bagefter, men det føltes rigtigt i dag, siger Kasper Dolberg.

Han blev i lighed med de øvrige danske spillere løftet frem af de mange tusinde danske fans, der havde taget turen til den hollandske storby.

- Det er vildt, der er så mange, der har været herude og hernede. Jeg snakkede også lige med mine forældre og min søster, der fortalte om den stemning, der har været i byen i dag, og de videoer jeg har set fra det, jamen det skal fansene selvfølgelig takkes for, siger Dolberg.

Han står nu noteret for ni mål i 28 landskampe.