EM-exit fik gråden frem hos Portugals stjerner

Det afslørede landstræner Fernando Santos efter 0-1-nederlaget, hvor Portugal i anden halvleg satsede alt, efter at Belgien havde bragt sig foran kort før pausen.

Det blev i alt til 24 portugisiske målforsøg mod 6 til Belgien i mødet i Sevilla.

- Bolden ville bare ikke gå ind.

- Vi er meget skuffede og triste. Spillerne græder inde i omklædningsrummet - ligesom mange andre portugisere sikkert også gør, siger Fernando Santos.

Portugiserne, der vandt EM i 2016, indledte opgøret mod Belgien med en tydelig strategi om at spille på kontra, hvilke gav nogle pæne muligheder i første halvleg.

Da Belgien bragte sig foran ved Thorgan Hazard tre minutter før pausen, droppede portugiserne det forsigtige spil og satte flere gange Belgien under et stort tryk.

- Spillerne gav alt, hvad de havde i sig. De arbejdede hårdt. Men sådan er fodbold. De andre havde seks forsøg og scorede kampens eneste mål, mens vi havde 24 forsøg og ramte stolpen, siger Fernando Santos.

I de sidste ti minutter var Belgien for alvor i problemer, men målmand Thibaut Courtois kom godt i vejen for et knaldhårdt portugisisk hovedstød fra Ruben Dias.

Raphaël Guerreiro ramte desuden stolpen med et skudforsøg fra kanten af straffesparksfeltet.

- Vi troede på vores kvaliteter. Vi troede på, at hvis vi vandt den her kamp, så ville vi vinde (det hele, red.). Vi var overbeviste om, at vi kunne nå finalen og vinde.

- I fodbold er der ikke nogen retfærdighed. Der er kun dem, der scorer, og dem, der ikke gør det. Vi indkasserede et mål og kunne ikke selv score.

- Mine spillede gjorde alt for at gøre det portugisiske folk glade. Vi vandt ikke, men fortjente at vinde, lyder det fra Portugals landstræner.

Portugals største stjerne, Cristiano Ronaldo, har endnu ikke udtalt sig efter holdets EM-exit.