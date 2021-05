Jeanette Ottesen var med til at vinde OL-bronze med holdkappen ved OL i 2016, som var hendes fjerde OL. Nu drømmer hun om at deltage for femte gang, men det kræver kvalifikation i næste uges EM på langbane i Budapest. (Arkivfoto). Foto: Albert Gea/Reuters

EM er sidste OL-udkald for Ottesen

Jeanette Ottesen drømmer om at slutte karrieren med sit femte OL. EM på langbane i næste uge er sidste chance for at kvalificere sig for svømmestjernen.

Sport - 14. maj 2021 kl. 20:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Jeanette Ottesen var blot 16 år, da hun i 2004 OL-debuterede i Athen, og hun så det som kronen på værket, da hun som en del af holdkappen vandt bronze ved OL i 2016, som Ottesen anså som sit sidste OL. Hun ændrede dog holdning efter at være blevet mor i 2017. Hun ville have OL i Tokyo med, men nu - lidt mere end to måneder før de udsatte Lege i Japans hovedstad - er hun stadig ikke kvalificeret til sit femte OL, som hun ønsker som karrierens punktum.

