EM-debutant har slidt sig til succes: Det har været hårdt

- Bedre sent end aldrig. Jeg har selvfølgelig drømt om at være med i en slutrunde, men jeg har været tålmodig, for jeg har været klar over, at der var mange foran i køen, siger Anders Zachariassen.

Han var et relativt ubeskrevet blad i dansk håndbold, da han i 2014 skiftede fra Sønderjyske til storklubben lige syd for grænsen.

Og han har måttet kæmpe hårdt for at skabe sig et navn i en liga, der tæller adskillige af sportens allerstørste navne.

- Det har overhovedet ikke været en dans på roser, men det har været godt. Også for min egen personlige udvikling har det været vigtigt at komme ud og prøve kræfter med noget større.

- Jeg kom som en lidt urutineret spiller fra et midterhold i Danmark til en liga fyldt med etablerede landsholdsspillere, som jeg skulle stå og flytte rundt på.

- Det kunne godt være hårdt. Men det gjaldt om at vise, at der var en grund til, at man var der, siger Anders Zachariassen.

Det hårde slid har lønnet sig. Ikke bare med en vigtig rolle i klubben, men også med en plads på Nikolaj Jacobsens EM-hold, hvor han kommer med en ballast på blot 12 A-landskampe.

Fra lørdag bliver han før første gang en af aktørerne i det årlige håndboldshow, som han har været vant til at følge som tilhænger hjemme foran fjernsynet.

- Jeg har været fuldstændig ligesom andre fans. Jeg har fulgt det hele derhjemme og heppet og hujet.

- Nu føler jeg mig mere som en del af holdet, og så bliver jeg nok endnu mere skuffet, hvis det ikke går godt, end jeg ville have været, hvis jeg sad hjemme i sofaen, siger Anders Zachariassen.

Selv om EM i Kroatien bliver hans første slutrunde på seniorniveau, er sønderjyden ikke uden erfaring fra de store mesterskaber.

I 2011 var han sammen med blandt andre Mads Mensah og Michael Damgaard med til at vinde VM-sølv for U21-landshold.