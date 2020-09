EM-coronaboble vil stille ekstra krav til Jesper Jensen

Efter planen skal der spilles håndbold-EM for kvinder i Danmark og Norge til december, men det hærgende coronavirus kan blive en irriterende medspiller under hele slutrunden.

Her skal den sparsomme tid frem mod EM bruges effektivt til at få finpudset spillet på banen i tre kampe ved Golden League-stævnet mod Norge, Montenegro og Frankrig. Men Jesper Jensen har også en anden opgave for øje.

For hvis coronaen ikke slipper sit tag i Danmark og hele verden generelt de kommende måneder, kan EM-slutrunden ende med at blive en indelukket affære.

Dels kan det blive uden tilskuere eller med et stærkt reduceret antal tilskuere, dels kan spillerne blive tvunget til at leve "isoleret" på hotellet.

Det har man set i blandt andet basketball-ligaen NBA, som netop nu nærmer sig afslutningen på et slutspil, hvor alle deltagende hold har været samlet ét sted og har været isoleret i en "coronaboble".

Bliver det også tilfældet til håndbold-EM, ved Jesper Jensen, at der venter en anderledes ledelsesmæssig opgave for ham.

- Det er en helt anden opgave som leder. Hvis man spiller for 14.000 i Boxen, er der en opgave i lige at tage toppen af euforien, fordi det er så fedt, forklarer han.

- Hvis man spiller i en tom Boxen og ikke må komme ud af hotellet, så er det en ny opgave.

- Så skal vi ind og kigge på, hvad vi kan gøre for, at vi ikke bliver sådan nogle zombier, der går og banker hovedet ind i væggen efter 14 dage.

Det mentale aspekt er et vigtigt aspekt af elitesport, og selv om scenariet med at være buret inde på et hotel ikke er ønskværdigt, så tror Jesper Jensen, at andre nationer vil få det sværere end Danmark.

- Jeg tror ikke, der er andre hold, som kan matche styrken i vores ledelse uden for banen. Der er virkelig mange folk fra både Team Danmark og DHF, siger landstræneren.

Landsholdstilbagevendte Maria Fisker er en af de spillere, som normalt nyder at komme lidt væk fra hotellet ved en slutrunde.

- Jeg har haft rigtig stor gavn af at komme ud og snakke med nogle andre end pigerne, siger hun om sine tidligere slutrundedeltagelser.

- Ikke fordi jeg er træt af pigerne, men det giver bare altid ny energi at se ens familie eller venner eller spise ude i byen. Det samler jeg meget energi ved.

Så selv om hun siger, hun er klar på at leve i isolation ved EM, så tilføjer hun:

- Det ville jeg ikke have prioriteret på nogen måde.

Til gengæld behøver Jesper Jensen næppe spekulere meget over Kathrine Heindahls velbefindende i en eventuel hotelisolation.

- Jeg lever altid ret meget i en boble til mesterskaberne. Jeg synes næsten, det kan være stressende bare at skulle ud og drikke en kop kaffe på en café til mesterskaber, siger hun.

- Så jeg er mere bekymret for mine holdkammerater, der synes, det er en stor belastning.

Hvad reglerne og restriktionerne til EM bliver, må dikteres af coronapandemiens udvikling.