Ifølge EHF-præsident Michael Wiederer er det en fordel for mindre håndboldnationer, når flere lande går sammen om værtskabet for slutrunder. (Arkivfoto)

EHF-præsident: Danmark kan ikke afholde slutrunder alene

Ifølge præsidenten for EHF skal Danmark ikke regne med at blive vært for slutrunder alene igen.

Danmark har flere gange stået for værtskabet for håndboldslutrunder på egen hånd, men man skal ikke forvente, at det sker igen.

Sådan lyder det fra præsidenten fra Det Europæiske Håndboldforbund (EHF), Michael Wiederer, i et interview med TV2 Sport.

- Med den nuværende turneringsform vil Danmark ikke være i stand til det. Der er så mange huller. Jeg sætter pris på de mange haller, der er i Danmark, men i forhold til deres størrelse og struktur ser vi for mange mangler.

- Det er også - tror jeg - en af årsagerne til, at Danmarks ansøgning til VM i 2025 er sammen med andre lande, siger EHF-præsidenten og henviser til, at Danmark jagter VM i 2025 sammen med Norge og Kroatien.

Det meddelte Norges Håndboldforbund i november sidste år.

Ved det igangværende EM, hvor Sverige, Norge og Østrig deler værtskabet, er antallet af hold udvidet fra 16 til 24, og det stiller højere krav til kapaciteten.

Ved VM vil der fra 2021 være 32 deltagende nationer mod 24 i 2019, hvor Danmark og Tyskland var værter.

Ifølge EHF-præsidenten er det en fordel for mindre lande, at de kan være med til at arrangere et mesterskab, når flere nationer deles om værtskabet.

I interviewet siger han, at hverken Østrig eller Norge ville være i stand til at afholde den igangværende slutrunde på egen hånd. Danmark ville heller ikke, men "Tyskland eller Frankrig er måske nogle af de få lande, der ville kunne klare det alene med succes", påpeger han.

Udvidelsen af EM betød, at holdene i år blev inddelt i seks gruppe med fire hold. Kun to hold fra hver gruppe gik videre, og det betød, at Danmark ligesom Frankrig måtte forlade slutrunden allerede efter det indledende gruppespil.