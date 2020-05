EH Aalborg ser frem til hurtig afklaring på nedrykningssag

Det har klubberne klaget over, og nu er appelinstansen kommet frem til, at beslutningen er ugyldig.

- Vi er naturligvis utrolig glade for, at appelinstansen vurderer, at vi kunne appellere afgørelsen.

- Nu ser vi frem til en hurtig afklaring på, om tvangsnedrykningen står ved magt, eller om der findes en mere fair afgørelse på det, når den næste instans skal træffe en afgørelse, siger Henrik Skals, der er direktør i EH Aalborg.

I Nordsjælland Håndbold er man ligeledes tilfreds med, at første runde er vundet.

Her håber formand Jørgen Simonsen, at Dansk Håndbold Forbund (DHF) vil se til udlandet, når det på ny skal tage stilling til, hvad der skal ske med sæsonen 2019/20.

- Vi er, så vidt jeg ved, det eneste land, der har foretaget denne her tvangsnedrykning. Vi har en forhåbning om, at man ser med nye øjne på det og siger, at denne her sæson må man annullere og så starte helt forfra.

- Jeg mener, vi har presset på og gjort alt, hvad vi kan, og jeg har en tro på, at fornuften sejrer til sidst, siger han.

Sammen med Odder Håndbold fra den næstbedste herrerække havde de to klubber appelleret skrivebordsafgørelsen til Håndboldens Appelinstans.

Appelinstans slår fast, at Udvalget for Professionel Håndbold ikke havde hjemmel til at træffe afgørelsen.

- Den af Udvalget for Professionel Håndbold den 7. april 2020 trufne afgørelse er ugyldig og ophæves hermed, skriver appelinstansen i sin kendelse.

Kendelsen forholder sig ikke til spørgsmålet om nedrykning eller andre sportslige afgørelser.