EH Aalborg sætter advokat til at granske skrivebordsnedrykning

Det faldt på ingen måde i god jord i det nordjyske, da EH Aalborg tirsdag blev erklæret som nedrykker fra den danske kvindeliga i håndbold i forbindelse med aflysningen af sæsonen.

Nordjyderne er så utilfredse, at de har sat en advokat på sagen.

Det siger bestyrelsesformand i klubben Erik Pedersen til Jyllands-Posten.

- I regelsættet står der intet om, hvad man gør ved en turneringsafbrydelse. Det virker lidt tilfældigt, og det er svært at acceptere, at en afgørelse, der er foretaget hen over skrivebordet af en underafdeling i DHF (Dansk Håndbold Forbund, red.), rykker ved vores forudsætning for at levere det produkt, vi har lovet vores folk (sponsorer, trænere, spillere og frivillige), siger han til avisen.

EH Aalborg vil med "stor sandsynlighed" anke dommen til DHF's appelinstans, lyder det.

Set fra den nordjyske klubs synsvinkel er nedrykningen da også særdeles ærgerlig. Det var nemlig meget tæt i bunden af rækken, hvor EH Aalborg rykker ud med syv point.

Skanderborg Håndbold havde også syv point, mens Horsens havde otte point. Det blev dermed den indbyrdes statistik mod Skanderborg i denne sæson, der sendte nordjyderne ned på anden klasse.

EH Aalborg manglede tre kampe i grundspillet herunder et opgør mod Skanderborg, så muligheden for overlevelse eksisterede i den grad.

I herrernes liga rykkede Nordsjælland Håndbold ned. Her venter man på en skriftlig begrundelse for tirsdagens beslutning.

Team Esbjerg og Aalborg Håndbold blev kåret som mestre i henholdsvis dame- og herreligaen.