EF lufter forslag om Giro-afslutning før tid - UCI afviser

Giro d'Italia kan med fordel afsluttes, når søndagens store bjergetape - løbets 15. ud af 21 - er blevet kørt.

Sådan lyder det fra holdet EF Pro Cycling, som i et brev til løbsarrangør RCS og Den Internationale Cykelunion (UCI) foreslår, at den italienske grand tour afsluttes før tid.

Det skriver Eurosport.

Årsagen er, at holdet er bekymret for udviklingen i løbet, når det gælder coronavirus. På første hviledag mandag blev 11 personer konstateret smittede, og tirsdag trak både Jumbo-Visma og Mitchelton-Scott sig fra løbet.

- Med en tydeligvis bristet "boble" og en inkubationstid mellem eksponering og udvikling af symptomer/positive prøver må det forventes, at det vil resultere i flere syge, lyder det i brevet.

- Dette er ikke givet, men ud fra et forsigtighedsprincip bør vi handle ansvarligt og være forsigtige.

EF skriver herefter, at anden hviledag den kommende mandag er et oplagt tidspunkt at kåre løbets vinder.

UCI afviser dog at følge EF's opfordring. Unionen regner med at gennemføre løbet som planlagt.

- Vi står over for en udfordring med at færdiggøre sæsonen, og det kan gøres ved at fortsætte samarbejdet og fællesskabet i professionel cykling, lyder det ifølge Eurosport fra UCI-præsident David Lappartient.

EF skriver i sit brev, at holdet agter at trække sig fra løbet, hvis en af dets ansatte - ryttere eller stab - bliver testet positiv for coronavirus, eller hvis nogen på holdet føler sig utrygge.