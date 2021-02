E-sportsselskabet North lukker - FCK overtager Fifa-hold

Parken Sport & Entertainment og Nordisk Film har besluttet at lukke den fælles e-sportsorganisation North efter fire års eksistens.

I stedet vil de fokusere på "kerneforretningerne", skriver parterne i en meddelelse på FC Københavns hjemmeside.

- Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at vi nu må lukke den dansk baserede e-sportsvirksomhed North, som har sat et flot aftryk i international e-sport, siger Lars Bo Jeppesen, der er bestyrelsesformand for North og direktør i Parken Sport & Entertainment, i meddelelsen.

North har haft hold i spillene Counter-Strike, Fifa og Apex Legends.

Lars Bo Jeppesen forklarer, at det ville kræve store investeringer for at skabe en forretning på længere sigt og ser det derfor som det mest ansvarlige at lukke North.

Desuden giver coronakrisen yderligere problemer.

- Der er fortsat et potentiale i e-sport og gaming, men tidshorisonten er lang og usikker, og covid-19 har rykket tidshorisonten yderligere år ud i fremtiden efter vores vurdering, da både e-sport og sportsbranchen som helhed er hårdt ramt økonomisk, siger han.

I stedet for at poste flere penge i North vil Parken Sport & Entertainment koncentrere sig om fodboldholdet FC København, Parken og Lalandia. Og også Nordisk Film vil koncentrere sig om sine primære foretagender.

For fans af københavnernes hold i Fifa er der dog gode nyheder. FCK overtager nemlig Fifa-delen fra North og vil fortsat deltage i eSuperligaen.