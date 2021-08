Dyreorganisation vil have OL til at droppe ridediscipliner

Den episode har været medvirkende til, at dyrevelfærdsorganisationen Peta, som kæmper for en etisk ordentlig behandling af dyr, har skrevet åbent brev til Den Internationale Olympiske Komité (IOC).

Ridekonkurrencen i moderne femkamp ved OL i Tokyo blev ramt af en skandale, da den tyske træner Kim Raisner blev smidt hjem efter at have slået en hest.

Heri opfordres IOC-præsident Thomas Bach til at fjerne ridekonkurrencer fra OL-programmet. Fra Peta-præsident Ingrid Newkirk lyder det i brevet:

- De olympiske lege skal fremvise atleter - ikke evnen til at skræmme og skade heste, der ikke selv vælger at konkurrere, men alligevel gør alt arbejdet. Nogle gange på bekostning af deres liv, siger hun ifølge Reuters.

- Ligesom OL har udviklet sig til at omfatte moderne sportsgrene som skateboarding, opfordrer Peta IOC til at henvise voldelige ridediscipliner til historiebøgerne.

Brevet har endnu ikke affødt en kommentar fra Thomas Bach.

I moderne femkamp får rytterne en vilkårlig hest, så betingelserne er lige for alle deltagerne. Det betyder dog også, at samarbejdet mellem hest og rytter ikke er opbygget.

For førende Annika Schleu blev det afgørende, da hun slet ikke kunne få sin hest til at makke ret. Hun endte med at ryge langt ud af medaljekampen.

Men inden det kom dertil, forsøgte Schleu sammen med sin træner Kim Raisner at få styr på hesten. I den proces slog Raisner blandt andet hesten.

Det fik Det Internationale Forbund for Moderne Femkamp (UIPM) til at smide Raisner ud af konkurrencen, men forbundet har angiveligt ikke planer om at ændre i konkurrenceformen.

Det forlyder dog, at UIPM vil igangsætte tiltag, som skal sikre bedre velfærd for hestene i sporten - men altså ikke fjerne ridningen fra sporten.

Indtil videre har IOC altså ikke reageret.