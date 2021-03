Dyre målkriser giver nyt dansk nederlag til Frankrig

De danske håndboldkvinder tager hjem fra miniudflugten til Frankrig med to knebne nederlag som et nedslående udbytte.

Danskerne burde have fået mere ud af opgøret, men scoringskriser sidst i begge halvlege skæmmede en ellers udmærket præstation af Jesper Jensens tropper.

Otte minutter før tid førte Danmark 23-19, men gik helt i stå og fik slet ikke scoret mere i kampen. Det var nærmest en kopi af første halvleg, hvor danskerne sluttede med ti målløse minutter.

I de resterende to tredjedele af kampen var der fin sammenhæng i angrebsspillet. Tempoet var højt, og danskerne var ikke bange for at tage kampen op med de fysisk stærke franske forsvarere.

Den dårlige afslutning på første halvleg betød dog, at Danmark måtte gå til pause bagud 9-14. Men efter sidebyttet så det længe ud til, at kampen tippede til dansk fordel.

Line Haugsted scorede to gange i tomt mål efter stærkt forsvarsspil, og pludselig var det Frankrig, der havde store problemer med at få bolden i mål.

Målvogter Anna Kristensen havde styr på de franske skytter, og otte minutter efter sidebyttet nåede Danmark op på 16-16.

Den danske optur fortsatte, og da Louise Burgaard energisk brød igennem og gjorde det til 22-19, lignede det en dansk sejr.

Kort efter kom danskerne endda fire mål foran, men igen tabte holdet pusten i halvlegens sidste del.

Det ellers velstrukturerede angrebsspil begyndte at hakke. Frankrig åd sig tilbage i kampen, og fire minutter før tid var det helt lige igen ved 23-23.

Jesper Jensen tog en timeout, men heller ikke den sidste peptalk fik holdet tilbage på sporet.

Danmark smed bolden væk i sidste minut, så franskmændene bragte sig foran. Og det var et godt billede på den forsvundne målfarlighed, da Kristina Jørgensen sluttede kampen med at sende et frikast til himmels.