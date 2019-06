Durmisi: Landsholdet er en gave efter hård tid

For første gang siden forberedelserne til VM-slutrunden sidste sommer er Durmisi en del af landsholdstruppen, og comebacket kommer som en gave efter et svært forår med bare 168 spilleminutter siden marts.

- Jeg har ikke spillet så meget i foråret, og jeg havde heller ikke regnet med at blive udtaget, så det er meget positivt, at jeg er her nu. Man får nogle gaver i livet, og det her er en af mine gaver.

- Selvfølgelig har det været hårdt at sidde uden for. Det er det ultimative for mig at være på landsholdet. Nu må jeg bare starte fra nul og vise, at jeg har lært noget af at være væk, siger Durmisi.

I Hareides første landskampe i 2016 og i første halvdel af 2017 var han fast mand på venstre back, men siden overtog højrebenede Jens Stryger Larsen pladsen.

Da VM-truppen skulle udtages, stod Jonas Knudsen også foran Durmisi, som blev sorteret fra inden afrejsen til Rusland.

- Jeg har været igennem noget af det værste, som en fodboldspiller kan opleve ved ikke at blive udtaget til VM.

- Som fodboldspiller skal man være god til at komme videre efter en skuffelse, men det tog længere tid, end det plejer, indrømmer Durmisi.

Inden sæsonen byttede han spanske Real Betis ud med italienske Lazio. Han betegner sin første sæson i Italien som meget lærerig, og han er ikke på vej væk, selv om han har spillet mindre end ønsket.

I stedet vil han vise Lazio og landstræneren, at modgangen har styrket ham.

- Jeg har været vant til at være fast mand, og nu har jeg haft min første sæson, hvor jeg ikke har spillet regelmæssigt. Man lærer utrolig meget af at sidde ude, men jeg kan godt mærke, at det kribler i mig for at komme på banen igen.

- Som ung spiller vil der komme modgang, og det skal man lære at kunne håndtere. Man ser spillere, der knækker og for eksempel aldrig kommer tilbage på landsholdet igen, siger 25-årige Durmisi.

Han har spillet 23 landskampe siden sin debut for fire år siden. Han har mulighed for at øge antallet i EM-kvalifikationskampene mod Irland og Georgien fredag og mandag.