Dumme fejl og straffespark irriterer trængte Vejle

En hurtig udligning, et kikset indgreb fra holdets hollandske målmand, Indy Groothuizen, og straffespark nummer syv begået i sæsonen betød dog i sidste ende, at fredagens kamp blev den sjette i træk uden sejr.

Det irriterer Vejle-spillerne Mads Greve og Tobias Mølgaard, og førstnævnte kalder det alt for ringe.

- Endnu engang var det vores egen skyld. At vi kunne tabe sådan en kamp er alt for ringe.

- Vi spillede en rigtig god første halvleg, hvor vi havde fuldstændig styr på Randers, og så var det bare for dårligt de mål, som vi giver væk.

- Det jo helt vildt, at vi har lavet så mange straffespark, mener midterforsvareren Greve.

Højrebacken Tobias Mølgaard er overbevist om, at hvis der skal vindes fodboldkampe igen, så skal især vanen med at begå mange straffespark elimineres.

- Det er fuldstændig vanvittigt, at vi har givet så mange straffespark væk. Og det er jo ikke fordi, det har været straffespark, som ikke har været der.

- Vi har lavet vildt mange straffespark, og det er en vane, vi skal vende os af med, hvis vi skal vinde fodboldkampe igen, siger han.

Efter Randers' udligning tidligt i anden halvleg punkterede luften i ballonen for Vejle, og tårnhøje Greve er enig i udsagnet om, at det var et tegn på manglende selvtillid.

- Det var det jo åbenbart. Jeg hæftede mig mest, ved måden vi lukkede målene ind på. Og det burde være ting, som er nemme at rette på, men det virker det ikke til at være for tiden.

- Vi mistede troen på det. Jeg er fuldstændig uforstående over det, siger en nedslået Greve.

Vejle befinder sig efter 11 runder på 10.-pladsen med 14 point. Der er otte point ned til Horsens under stregen. Næste opgave for oprykkerne er det andet hold under stregen, Lyngby, når de to klubber mødes i efterårets sidste runde søndag 20. december.