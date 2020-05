Duelund kræver titel af Kiev før ukrainsk genstart

- Kampen er sindssygt vigtig for os for at komme godt fra start efter corona-pausen, og ud over signalværdien af at gøre det godt mod vores rival, så skal vi også helt enkelt bruge point i ligaen, siger Duelund.

Med ni spillerunder tilbage af den ukrainske liga, virker det umiddelbart ikke realistisk at indhente Shakhtar Donetsk, der har slået et hul på 13 point til Dynamo Kiev.

Chancen for en titel er langt større i pokalturneringen, hvor Duelund og holdkammeraterne har spillet sig frem til semifinalen.

- Jeg afskriver ikke mesterskabet, før det er pointmæssigt umuligt, men realistisk set skal vi nok gå efter andenpladsen og Champions League-kvalifikation.

- Vi slog Shakhtar i starten af sæsonen i den ukrainske Super Cup-finale, og vi slog dem ud af pokalturneringen, hvor vi er i semifinalen - og det skal være vores pokal.

Den 22-årige midtbanespiller med en fortid i FC Midtjylland fortæller, at der er en forventning om, at klubben løbende henter pokaler.

- Dynamo er så stor en klub, at der skal titler til hver eneste sæson - og personligt vil jeg da gerne fortsætte min pokalhøst hjemme fra Danmark med to danske mesterskaber med FCM - så jo, vi skal bare vinde pokaltitlen, siger Duelund.

Danskeren møder frem til udekampen med en enkelt træningskamp i benene.

- Det er fedt at være i gang igen. Vi spillede træningskamp i onsdags, hvor det gik supergodt, så selv om det er en megakort opstart med holdet, har vi jo holdt os i gang hjemme og arbejdet hårdt med fysikken.

- Det er dejligt at springe ud i det med kamp så hurtigt - og dejligt at det er lige på og hårdt mod vores ærkerival Shakhtar, siger Duelund.

Danskeren har været en del skadet, efter at han i sommeren 2018 skiftede fra FCM til Dynamo Kiev. To brud på den ene ankel gav problemer i den første sæson.

I en hård kamp mod tiden blev han dog klar til U21-EM i sommeren 2019. Da han efter slutrunden vendte retur til sin klub, blev danskeren tåskadet, inden han gjorde comeback i februar før coronapausen.

Mikkel Duelund længes efter at komme ind i en længere periode med fodbold.

- Den brækkede ankel kostede mig et år af karrieren, og selvfølgelig har det været rigtigt træls nu at blive sat på standby igen af coronaen, da jeg endelig var tilbage i topform og havde spillet nogle gode kampe, siger han.

Danskeren har knoklet hårdt på for at komme sig fysisk og indtage en stor rolle på det hold, som Dynamo Kiev er i gang med at bygge op.

- Det er nu, jeg skal træde ind i den rolle, som de havde tiltænkt mig fra starten, siger Duelund.

Kampen mellem Ukraines to største klubber går i gang klokken 16.00 dansk tid.