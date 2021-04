Dublin mister EM-værtskab - Sevilla erstatter Bilbao

Den spanske by Sevilla erstatter Bilbao som værtsby ved EM i fodbold til sommer, mens den irske hovedstad Dublin mister sit værtskab.

München, som har været på vippen, beholder sit værtskab.

Det oplyser Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), efter at forbundets eksekutivkomité har holdt møde fredag.

De to eksisterende værtsbyer London og Sankt Petersborg overtager de kampe, der skulle være spillet i Dublin. Sankt Petersborg får tre gruppekampe, og London får en kvartfinale.

Uefa har krævet, at de 12 oprindelige værtsnationer har været i stand til at fremlægge en plan, der kan sikre tilskuere på lægterne ved EM til sommer. Uefa har forventet, at minimum 25 procent af kapaciteten på stadionerne skulle udfyldes.

Flere værtsbyer har haft problemer med at få godkendelserne på plads, og det får altså konsekvenser for to af de oprindelige værtsbyer.

Myndighederne i den spanske region Baskerlandet, hvor Bilbao ligger, meldte allerede tidligere på ugen ud, at Uefa havde droppet byen som vært for EM. Det har Uefa nu bekræftet.

Sevilla har i et stykke tid været i spil til at overtage værtskabet, og det er nu på plads. Det bliver Estadio de La Cartuja, der skal lægge græs til kampene.

Her er normalt plads til 60.000 tilskuere. De lokale myndigheder i Andalusien har garanteret, at man kan fylde 30 procent af stadion.

I Irland har myndighederne ikke været i stand til at opfylde kravet om tilskuere på Aviva Stadium, og byen mister derfor sit værtskab. Tre gruppekampe og en ottendedelsfinale, der skulle være spillet i Dublin, bliver som nævnt fordelt mellem London og Sankt Petersborg.

Alle de billetter, der er blevet købt til kampe i Bilbao og Dublin, bliver annulleret, oplyser Uefa. Fans, der havde billetter til kampene, får forkøbsret på billetter til kampene på de nye stadioner.

I Rom har man også haft problemer med at få myndighedernes godkendelse, men det lykkedes for nylig.

De fleste af de oprindelige EM-værter har i et stykke tid haft styr på situationen - herunder Danmark og København.

Tidligere i april meldte kulturminister Joy Mogensen (S) således ud, at man som minimum vil kunne lukke 11-12.000 tilskuere ind til kampene i Parken.

Det københavnske nationalstadion er vært for alle Danmarks tre gruppekampe samt en ottendedelsfinale.

København, Amsterdam, Bukarest, Glasgow, Baku, Sankt Petersborg, Rom, Budapest, Sevilla, München og London udgør de nu 11 værtsbyer ved EM.

Begge semifinaler og finalen spilles på Wembley i London.