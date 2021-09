Dubai kalder Axelsen-påstånd for oversættelsesfejl

Det var en fejlagtig oversættelse af en arabisk pressemeddelelse, der førte til, at Dubai Sports Council for nylig påstod, at Viktor Axelsen og flere andre fra det danske badmintonlandshold havde trænet i landet forud for OL.

Det har Dubai Sports Council forklaret over for Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Det fortæller DIF-formand Hans Natorp til Radio4. Forklaringen er kommet, efter at DIF og Badminton Danmark i mandags bad Dubai Sports Council om at få rettet en række påstande om Axelsen og dansk badminton.

Heriblandt altså at OL-guldvinderen havde tilbragt adskillige måneder i Dubai forud for OL. Det havde Axelsen - og resten af det danske badmintonlandshold - ikke.

- Vi har fået et svar retur fra Dubai Sports Council, hvor de beklager misforståelsen, som bliver forklaret som en oversættelsesfejl, siger Hans Natorp til Radio4.

- Altså at deres arabiske pressemeddelelse er blevet oversat ukorrekt til en engelsk version, hvor oplysningen om, at Badminton Danmark som forbund har været til stede dernede, har sneget sig ind.

- De har så rettet det på deres hjemmeside, som jeg forstår det, og har korrigeret den engelske version af pressemeddelelsen.

Dubai Sports Council kom med påstanden om Viktor Axelsen og dansk badminton, i forbindelse med at den danske badmintonstjerne meddelte, at han flytter til netop Dubai for at optimere sin træning.

Med svaret fra Dubai vil DIF ikke gøre mere i sagen.

- Der er ikke noget næste skridt i forhold til Dubai. Men det minder os alle sammen om, at når vi på en eller anden måde er i relation med regimer som Dubai, der har brug for at legitimere sin nation og bruger sportswashing til det, så har vi som både organisationer og atleter en opgave med at tænke over, hvordan vi indgår i den relation, hvis vi overhovedet indgår i den, siger Hans Natorp til Radio4.