Drømmemål sikrer Bo Svenssons tropper stor skalp i Dortmund

I sin anden kamp som cheftræner for Mainz lykkedes det lørdag for danske Bo Svensson at hente sit første bundesligapoint.

Det skete, da Mainz overraskende fik 1-1 ude mod Dortmund.

En forrygende scoring i anden halvleg var med til at sikre det ene point, som måtte slides hjem mod de i høj grad dominerende værter.