Drømmemål sender HB Køges fodboldkvinder til tops

Med en 2-1-sejr ude over Brøndby erobrede oprykkerne fra HB Køge førstepladsen i den bedste danske fodboldrække.

HB Køges fodboldkvinder tog lørdag et stort skridt i kampen om det danske mesterskab.

Efter fem kampe og dermed halvvejs inde i mesterskabsspillet topper HB Køge tabellen med 22 point, mens Brøndby på andenpladsen har 20 point.

HB Køge bragte sig foran 1-0 efter et mål af amerikaneren Madalyn Pokorny på et langskud få minutter før pausen.

Fem minutter inde i anden halvleg udlignede norske Katrine Winnem Jørgensen på et hovedstød efter et hjørnespark til 1-1 for Brøndby.

Efter 79 minutter leverede HB Køge-spilleren Stephanie Ribeiro en fornem solopræstation, da hun med fodsålen trillede bolden mellem to modstandere og fandt det lange hjørne.

I overtiden fik HB Køges Kelly Fitzgerald marchordre, da hun sparkede bolden væk efter et frispark og fik sit andet gule kort i kampen.

Brøndby forsøgte at fremtvinge en udligning til slut, og dybt inde i overtiden havde hjemmeholdet en stor chance. Men afslutningen ramte en holdkammerat i ryggen og sejlede en meter forbi.

Nederlaget til Brøndby kommer blot en uge efter, at holdet tabte pokalfinalen til FC Thy, så det har været en kedelig periode for Per Nielsens tropper.