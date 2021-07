Drøm om toursejr kræver stigende dedikation

Det er her, mange måneders, ja faktisk tæt på et års, minutiøs forberedelse skal give pote. En forberedelse, som ikke levner plads til ret meget andet end at tænke på det store mål.

For går man og drømmer om at blande sig i toppen af klassementet i en grand tour, kræver det, at man giver afkald på rigtig meget frihed.

Det kræver en dedikation til livet som professionel, som er langt mere markant end for 15 år siden, mener Danmarks bedste klassementrytter gennem flere år, Jakob Fuglsang.

- Det kræver helt sikkert mere. Det hele har ændret sig. Da jeg startede, var der fest og ballade på decembertræningslejren, hvor der nu er fuld gas allerede fra december, fortæller den danske astanarytter.

- Du kan ikke komme og have slappet lidt for meget af, spist for mange burgere og drukket for mange flasker vin. Det har ændret sig utrolig meget. Jeg er glad for, jeg ikke har ti år tilbage som rytter.

Landsmanden Christopher Juul-Jensen har tidligere i karrieren slået sig ind på at være en dygtig og loyal hjælperytter frem for at drømme om samlede sejre i de store etapeløb.

Det er et bevidst valg. Han ønsker ikke at bringe de ofre, som det kræver at blande sig i toppen af klassementet.

- Cyklingen har udviklet sig til, at der er enormt meget fokus på træningslejre, kost og forberedelse. Det er døgnet rundt, man er på.

- Der er meget korte pauser stort set hele tiden. Så det er tydeligt, at det kræver enormt meget af klassementrytterne, siger han.

De højere krav til konstant fokus på optimering i døgndrift kræver en mental styrke, som tidligere ikke var påkrævet i samme omfang.

Store klassementstjerner som Tom Dumoulin og Thibaut Pinot har de senere år taget kortere eller længere pauser fra sporten.

De har haft brug for at trække stikket til det konstante pres, som har omgivet dem, og det kan den danske veteran Michael Mørkøv godt sætte sig ind i.

Han har enorm respekt for de ryttere, der har den mentale styrke til at håndtere det næsten umenneskelige pres.

- At være professionel cykelrytter er ikke for alle. At man er et stort talent, betyder ikke, at man har hele pakken til at kunne præstere på højeste niveau, siger den danske leadoutman fra Quick-Step.

- Det er også derfor, man indimellem ser store talenter, som rent fysisk sagtens kunne blive blandt de bedste, men som ikke har den mentale styrke til det. Man må bare have respekt for dem, som kan være med oppe i toppen på alle parametre.