Drive-in-fodbold i FCM hitter i internationale medier

FC Midtjylland svømmer i international omtale i disse dage, efter at Superligaens tophold fredag lancerede sin idé om drive-in-fodbold.

Midt i en tid med coronapandemi ligger stort set al sport stille i det meste af verden, og blandt andet fodboldkampe med tilskuere har lange udsigter.

Idéen fra FCM om at spille drive-in-fodbold, hvor op til 10.000 tilskuere kan være samlet i 2000 biler på parkeringspladsen og se fodbold på storskærme, er derfor gået som varmt brød i internationale medier.

Det nytænkende forslag har i weekenden været bragt på de nordiske nyhedsbureauer.

Søndag lancerede nyhedsbureauet Reuters også historien med overskriften "Soccer-Denmark's Midtjylland plan drive-in experience for fans when league resumes".

Mandag fulgte nyhedsbureauet AFP med og bragte historien "Danish football club offers drive-in viewing for match".

Via de store nyhedsbureauer er historien nået ud til mange mediekunder i de forskellige lande, og i weekenden er historien også kørt i forskellige versioner i en lang række europæiske medier.

Specialmedier om fodbold har bragt nyheden, og det er blandt andet sket i talksport.com og i goal.com, ligesom engelske BBC også bragte historien i en lang version søndag.

Det samme gjorde den britiske avis The Guardian, og midtjydernes drive-in-idé er også nået til espn.com og irishtimes.com samt flere andre.

FCM bragte historien på sin hjemmeside fredag som et alternativ i en tung sportsperiode med coronavirus, aflysninger, udsættelser og tungsind hos både aktører, fans, klubber og forbund i sportens verden.

- I den kommende tid, hvor vi desværre må afvikle Superligaen uden tilskuere, arbejder vi hårdt på at skabe den bedst mulige kampoplevelse, sagde Preben Rokkjær, der er direktør for marketing og support i klubben, til hjemmesiden.

Superligaen, 1. og 2. division i Danmark er suspenderet på ubestemt tid i øjeblikket.

Divisionsforeningen har tidligere meddelt, at man agter at spille denne sæson i Superligaen færdig for tomme tribuner.

Tidligst 15. maj vil bolden igen kunne rulle. Alternativt vil den bedste danske fodboldrække blive sat i gang enten 24. eller 31. maj, som reglerne er lige nu.