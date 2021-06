Drillende varme venter landsholdet i Baku

Temperaturen i Aserbajdsjans solbeskinnede hovedstad forventes at nå 35 grader i skyggen i dagtimerne. Og vejrudsigten lover stadig i nærheden af 30 grader, når kvartfinalen begynder klokken 20 lokal tid - klokken 18 dansk tid.

De temperaturer kan matches i vestligere EM-byer som Sevilla, Rom og Budapest. Men kombinerer man Bakus varme med byens høje luftfugtighed, får man vejrforhold, der let kan drille de danske EM-spillere.

Det siger Peter Møller Christensen, der er sportsfysiolog i Team Danmark, og som er med til at forberede Danmarks kommende OL-atleter til varmen og vejrforholdene ved legene i Tokyo.

- Den høje fugt er hård. Den samme temperatur med højere fugtighed vil opleves hårdere og give kroppen dårligere forhold for at komme af med varmen.

- Det bliver sværere at temperaturregulere, og ens kredsløb vil typisk have det hårdere. Man vil blive mere presset, og i langt de fleste sportsgrene, herunder fodbold, betyder det i praksis, at så må man sætte tempoet ned, siger han.

Martin Braithwaite spiller jævnligt under høje temperaturer i Spanien.

- Det kan helt klart mærkes på ens fysik, når det er varmt, men heldigvis er det ens for begge hold, siger han.

Analyser fra fodbold-VM i Brasilien i 2014 har ifølge Peter Møller Christensen vist, at høj varme og fugtighed har stor betydning for den fysiske præstation.

- De såkaldte varme kampe (16 ud af 64 ved VM i Brasilien, red.) var karakteriseret ved, at der var mindre højintenst arbejde end ved mere normale forhold. Spillerne løb total set den samme distance, men en mindre distance ved høj intensitet, siger han.

Sådanne konklusioner er landstræner Kasper Hjulmand opmærksom på.

Ifølge ham har Danmark haft succes med at spille med stor energi under EM-kampene. Men varmen i Baku giver ekstra taktiske overvejelser omkring intensiteten i Danmarks presspil.

- Det betyder noget, at vi skal spille i så meget varme. Vi kommer måske til at spille lidt mere i staccato forstået på den måde, at vi hamrer igennem i nogle korte, hurtige sekvenser, men at vi også har perioder, hvor vi slapper lidt mere af med bolden.

- Hvis det er en tæt kamp, og der er en risiko eller chance for forlænget spilletid, har varmen også betydning for timingen af vores udskiftninger, siger landstræneren.

Ifølge Peter Møller Christensen kan man med fordel varmestresse kroppen som en forberedelse til forestående udfoldelser i uvante temperaturer.

- Man bør overeje at lave decideret varmetræning, hvis man forventer forhold, der kan sænke præstationsevnen, siger han og giver eksempler herpå:

- Når den almindelige træning er overstået, kan man løbe rundt med en regnfrakke på til intense løb. Man kan også gøre træningen ekstra varm, ved at man bevidst tager ekstra tøj på, men det kan påvirke træningskvaliteten. Man kan også gå i sauna eller karbad lige efter træningen.

Sportsfysiologen påpeger dog, at der er omkostninger ved de særprægede varmeøvelser.

- Det fjerner tid, som man ellers kunne have brugt på noget andet i sin forberedelse. Og man kan være lidt mærket bagefter øvelserne, selv om man vænner sig til dem efterhånden.

- Spørgsmålet er, hvornår man vil tage regningen for varmen. Vil man det på forhånd, eller vil man have den smidt i hovedet på kampdagen, hvis det bliver, som vejrudsigten prædiker? Den afvejning skal man gøre sig, siger han.

Det er usikkert, om landsholdsspillerne pludselig iklæder sig vanter og vintertøj de kommende dage før afrejsen til Aserbajdsjan.

Men det bliver i hvert fald ikke væske, de kommer til at gå ned på i hverken Helsingør eller Baku.

- Vi forbereder os på varmen ved, at vi har alle fysiologiske informationer til rådighed, og vi har tilknyttet eksperter, der ved alt om væskebalance og sådan nogle ting, siger Hjulmand.