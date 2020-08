Dramatisk PSG-comeback sender Atalanta ud af CL

Turneringsdebutanterne førte 1-0 indtil 90. minut, hvor PSG fik udlignet ved Marquinhos, og et par minutter inde i tillægstiden blev indskiftede Eric Choupo-Moting helten for franskmændene med målet til 2-1 på neutral grund i Lissabon.

Atalanta var mindre end et minut plus tillægstid fra at levere den helt store overraskelse og ekspedere storklubben Paris Saint-Germain (PSG) ud i onsdagens Champions League-kvartfinale.

Dermed er PSG i semifinalen og holder liv i drømmen om Champions League-trofæet.

De tilstedeværende sikkerhedsfolk og journalister blev budt på et festfyrværkeri af offensiv fodbold garneret med masser af chancer især i første halvleg. Og i anden halvleg fik de drama for alle pengene.

Inden for de første tre minutter af kampen nåede Atalantas Alejandro Gómez at have en stor chance i feltet, mens Neymar tillod sig at misbruge en friløber ved at sende en indersideafslutning flere meter forbi mål.

Det bølgede frem og tilbage gennem hele første halvleg, og det var blot et spørgsmål om tid, før nettet ville blafre i den ene ende.

Det skete efter 26 minutters spil.

Duván Zapata fik lidt heldigt prikket bolden over til Mario Pasalic, som til gengæld ikke havde brug for held. Med en følt afslutning sendte kroaten bolden ind i det lange hjørne til en italiensk 1-0-føring.

Neymar stod for det meste i PSG-offensiven og lavede mange gode detaljer, men hans afslutninger var langt fra vanligt niveau.

Kampen satte sig en smule mere efter pausen, hvor Atalanta begyndte at tænke lidt mere defensivt og taktisk. Uden at det på nogen måde var som en José Mourinho-parkeret bus foran feltet.

Det gav PSG sværere vilkår for at skabe chancer, og der var færre muligheder i begge ender.

PSG-træner Thomas Tuchel sendte efter en times spil stjerneangriberen Kylian Mbappé ind. Han har døjet med en skade, men han så fit ud, og han voldte Atalanta-defensiven problemer fra start med sin speed.

Efter 73 minutter fik han en god chance i feltet, men Marco Sportiello leverede en fin fodparade i italienernes mål.

Mbappé endte dog alligevel med at få en afgørende rolle i den dramatiske afslutning.

Uret havde passeret 89 minutter, da en skidt Neymar-afslutning blev til en tværpasning i feltet til Marquinhos, som via et Atalanta-ben dirigerede udligningen ind. Ikke et kønt mål, men et ekstremt vigtigt mål for franskmændene.

Og de var ikke færdige med at kaste spande med koldt vandt i hovedet på Atalanta.

Tre minutter ind i tillægstiden slap Mbappé fri i venstre side af feltet igen. Denne gang lagde han bolden på tværs til Choupo-Moting, som med en inderside tæt under mål gjorde sig selv til matchvinder.

En hård skæbne for Atalanta, der kunne give mindelser om Bayern Münchens skæbne i Champions League-finalen mod Manchester United i 1999.

PSG skal nu møde vinderen af RB Leipzig og Atlético Madrid i semifinalen.