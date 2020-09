Dramatik og VAR-udvisning i Randers' premieresejr

Jonas Dal tog denne sommer over for Bo Henriksen som træner i AC Horsens, men Dal fik ikke den bedste debut for klubben, som tabte en energifyldt og chancerig sæsonpremiere hjemme mod Randers med 0-3.

Sundberg gav først Jacobsen et gult kort, men efter at have kigget kendelsen igennem på video fandt han det røde kort frem, da videobillederne viste, at Jacobsen havde ramt Randers' Al-Hadji Kamara på skinnebenet med hård kraft.

Kampen var i det hele taget præget af intensitet og dramatik fra første fløjt.

Efter få minutter rev Horsens-backen Michael Lumb sin finger af led, inden Horsens-målmand Matej Delac kort efter modtog behandling i flere minutter efter et sammenstød med en modstander, hvor det blødte kraftigt fra målmandens hoved.

Tempoet var højt, der var masser af energi og chancer, men den jævnbyrdige første halvleg sluttede uden mål.

Horsens har i flere sæsoner været kendt for meget direkte spil, men den nye stil under Jonas Dal var med god tålmodighed i spillet, og kun en flot aktion af Randers-anfører Erik Marxen forhindrede efter en time en Horsens-scoring.

Tyve minutter før tid afgjorde Randers kampen, da stopperen Simon Piesinger først sendte holdet i front med et hovedstødsmål efter hjørnespark.

Kort efter scoringen kom Bjarke Jacobsens røde kort, og på det efterfølgende frispark bankede Randers-angriber Emil Riis bolden fladt i nettet fra distancen, inden Riis til sidst satte et flot punktum for en underholdende kamp.