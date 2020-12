Drænende timeout-trick i dansk sejr var planlagt

Det kunne godt ligne, at en timeout kunne være brugbar for landstræner Jesper Jensen, men han undlod at kalde spillerne ud til en taktisk snak.

Og det var ikke en forglemmelse midt i den hektiske kamp. Det var med fuldt overlæg. Faktisk en del af den taktiske plan.

- Det var helt bevidst, at jeg ikke tog nogen timeout i første halvleg, for jeg følte, vi lagde et fysisk pres på dem, og at der ikke var mere benzin i tanken på dem, siger Jesper Jensen.

- Jeg havde tænkt over det i optakten til kampen, fordi jeg mente, at vi var i fysisk bedre forfatning, end de var.

- Så da jeg så, at Jaukovic allerede måtte ud efter et kvarter, blev jeg også ved med at sige til spillerne, at de skulle blive ved med at løbe og ramme dem fysisk.

Alt imens Montenegros spillere hev efter vejret, fik næsten alle danskerne rigeligt med pauser undervejs. Og det var en helt afgørende faktor for udfaldet i anden halvleg.

- Selv om vi brændte ret meget i første halvleg i kontraspillet, så fik vi trykket dem ret godt, synes jeg. Vi ved, de ikke har så bredt et hold, og det fik vi udnyttet godt, mener Anne Mette Hansen.

Det stod kun 13-11 ved pausen, men det endte med en sikker rød-hvid sejr på 28-19.

Danmark forspildte flere kontrachancer og tog lidt forhastede afslutninger fra især Line Haugsted.

Men planen blev holdt, og den virkede, da Montenegro knækkede helt over tidligt i anden halvleg.

- Vi havde ikke stor succes med vores kontraspil. Haugsted havde nogle gode chancer, men brændte dem.

- Vores udnyttelsesprocent på kontra var ikke ret god, men alligevel fortsatte vi og blev ved med at dræne dem, og til sidst knækkede de også, siger hun.