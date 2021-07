Dræberinstinktet udebliver i Superligaen

Tag for eksempel FC København, som hjemme i Parken måtte nøjes med uafgjort mod oprykkerne fra Silkeborg.

I slutfasen havde københavnerne store chancer for at dræbe kampen, men boldene føg forbi stolperne.

- Det var pivringe. Så kort kan det siges, sagde FCK-cheftræner Jess Thorup om indsatsen i opgøret.

FCK har blot to point efter to uafgjorte kampe på hjemmebane, og det skal ifølge cheftræneren allerede tidligt på sæsonen tilskrives tunge stænger.

- Holdet var tømt for energi og kræfter. Det skal ikke være en undskyldning, og jeg er overrasket over niveauet, for jeg synes, at vi så en opadgående kurve i kampen mod AaB, siger Jess Thorup.

Også de forsvarende danske mestre fra Brøndby havde problemer mod en oprykker i weekenden.

Klubben, som var uden anfører Andreas Maxsø, der forhandler med en anden klub, kom ellers planmæssigt fra start mod Viborg FF og scorede til 1-0, men formåede ikke at lukke kampen trods flere fine muligheder.

Brøndby tillod derimod Viborg at komme tilbage, da Lars Kramer blev målhelt efter en dødbold for anden uge i streg.

- Vi holdt Viborg væk fra de helt store chancer, og vi havde selv kæmpe chancer, som vi skulle lukke kampen på. Det fik vi ikke gjort, og så scorede Viborg et lille kludemål, lød det fra Brøndbys Kevin Mensah.

Netop dødbolde, som Lars Kramer nu har omsat til mål to gange, er en specialitet i Viborg, som nu har fire point efter to kampe. Men klubben kan også andre ting, forsikrer cheftræner Lars Friis.

- Vi er ikke et dødboldshold på den måde.

- Men med de våben, vi har, så vil det være fuldstændig håbløst ikke at bruge dem, siger Lars Friis.

Det eneste hold, der lykkedes med at afgøre en fodboldkamp i weekenden, var FC Midtjylland.

Efter tvivlsomme takter i første runde fik klubbens nye træner, Bo Henriksen, hul på sejrsbylden, da midtjyderne slog AaB med 1-0 på udebane.

Det var dog ikke kampens store historie. Det var derimod, at den tidligere AaB'er Henrik Dalsgaard blev udsat for smædesange, da han vendte tilbage til Aalborg som FCM-spiller.

"Henrik Dalsgaard skal dø", lød det blandt andet fra tribunerne.

- Jeg havde nok ikke forventet, at de synes, jeg skal dø. Det var lidt voldsomt. Jeg havde måske håbet, at nogen af dem tog lidt bedre imod mig, sagde Henrik Dalsgaard.

Han fik opbakning fra holdkammeraterne Jonas Lössl og Erik Sviatchenko, som på sociale medier kritiserede AaB's fans for opførslen.

AaB følte sig da også nødsaget til at gå ud med en undskyldning søndag.

- I fodbold vil der altid være en naturlig rivalisering mellem klubberne, men det, vi på et tidspunkt i første halvleg hørte fra en del af tribunen, var at gå langt over stregen, sagde AaB's administrerende direktør, Thomas Bælum.

FC Nordsjælland spillede 0-0 med AGF, mens Randers FC og OB spillede 1-1.