Dortmund-træner storroser Ronaldo efter målrekord

Ronaldo scorede til 2-0 efter blot 11 minutter, da Real Madrid hjemme slog Borussia Dortmund 3-2, og Dortmund-træner Peter Bosz er da heller ikke sen til at anerkende portugiseren.

- Enhver fodboldfan nyder at se på spillere som Ronaldo. Hans tilstedeværelse og lyst til at score er så fantastisk. Han er aggressiv. Det er fantastisk for enhver fodboldfan at overvære, siger Peter Bosz ifølge uefa.com efter nederlaget.

Borussia Dortmund kan se frem til at spille i Europa League efter at være endt på tredjepladsen i gruppe H med blot to point efter de seks gruppekampe.

Tottenham vinder gruppen med 16 point foran Real Madrid med 13 point, mens Dortmund skraber bunden sammen med Apoel, men lige nøjagtig går videre til Europa League.

- Vores start var katastrofal, men så begyndte vi at skabe chancer. Det var dog ikke nok. Det er en gave for os at nå med i Europa League med to point, men vi bliver nødt til at vise noget helt andet næste år, siger Dortmund-spilleren Nuri Sahin ifølge uefa.com.

Hos Real-træner Zinedine Zidane var der glæde over sejren, men franskmanden kigger endnu ikke frem mod den ultimative succes i turneringen.

- Jeg tænker ikke engang på at vinde Champions League for tredje gang i træk. Det vigtige er, at vi er blandt de sidste 16 hold. Det er selvfølgelig positivt, at vi vandt i aften, og nu har vi masser af tid til at tænke over tingene.

- Vi vil fokusere på ligaen, VM for klubhold, og så vil vi begynde at tænke på Champions League igen, siger Zidane ifølge uefa.com.

Torsdag uddeles fodboldprisen Ballon d'Or, og her er Ronaldo storfavorit til at løbe med hæderen for femte gang i karrieren.

Sker det, vil Ronaldo tangere Lionel Messis rekord, da argentineren også har vundet prisen fem gange i karrieren.