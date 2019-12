Dortmund smider sejr efter fejl i vild topkamp mod Leipzig

Der var smukke mål, målmandsdrop og kæmpe fejl i et opgør, som Dortmund burde have vundet.

Underholdningsværdien var helt oppe at ringe, da Borussia Dortmund og RB Leipzig tirsdag aften spillede 3-3 i Bundesligaens topkamp.

Men efter 2-0 ved pausen kom Leipzig, der havde Yussuf Poulsen på banen i den første time, tilbage og fik 3-3.

Dermed fastholder Leipzig førstepladsen med 34 point for 16 kampe, mens Mönchengladbach følger efter med 31 point for 15 kampe. På tredjepladsen har Dortmund 30 point for 16 opgør.

Dortmund, der havde Jacob Bruun Larsen på bænken, befinder sig i en god periode, hvor det også er blevet til avancement i Champions League, og hjemmeholdet sprudlede da også af spillelyst i første halvleg.

Flere store chancer blev misbrugt, inden der kom hul på bylden midtvejs i første halvleg.

Julian Weigl tog chancen uden for feltet, og skuddet gik ind via keeper Péter Gulácsi, der ikke så alt for godt ud i situationen.

Derimod kunne målmanden ikke stille meget op, da Julian Brandt scorede til 2-0 efter 34 minutter. Brandt snoede sig rundt om en forsvarer og scorede i sikker stil efter et mønsterangreb.

Kort før pausen havde Yussuf Poulsen så en stor hovedstødschance, som blev reddet, men man fornemmede ikke, at Leipzig ville komme tilbage og få point i kampen.

Men det var lige, hvad der skete i en underholdende og afvekslende anden halvleg.

Der var bare spillet et minut, da Yussuf Poulsen sendte en høj bold frem mod Dortmunds forsvar, men målmand Roman Burki havde set faren og stormede ud af målet for at heade bolden ud af farezonen.

Imidlertid ramte han bolden så skævt, at Timo Werner kunne opsnappe den og score til 1-2 i det tomme mål.

Men Dortmund var slet ikke færdig med at uddele tidlige julegaver. Midt på egen banehalvdel ville Julian Brandt sende bolden tilbage til egen målmand, men Timo Werner kom igen imellem, og han afdriblede målmanden og udlignede til 2-2 efter 52 minutter.

Dortmund slog dog hurtigt tilbage denne gang. Bare to minutter senere udnyttede Jadon Sancho det fine oplæg fra Marco Reus, og så stod det 3-2. Men heller ikke denne gang kunne Dortmund holde fast.

Med 13 minutter tilbage blev bolden sendt dybt ind i Dortmund-feltet, hvor keeper Burki i første omgang afværgede situationen, men bolden havnede hos Patrik Schick, der udlignede til 3-3 på riposten.

Dortmund pressede i slutfasen, men det blev ved pointdeling.

Tidligere tirsdag aften vandt Mainz 05 med knusende 5-0 ude over Werder Bremen.

Robert Skov spillede hele kampen for Hoffenheim, der ude vandt med 2-0 over Union Berlin, der havde Marcus Ingvartsen på banen i de første 67 minutter.