Dortmund sikrer EL-plads trods nederlag i Madrid

Trods nederlaget er tyskerne videre til Europa League med en tredjeplads og to point i gruppe H, hvor Tottenham sammen med Real Madrid er videre til ottendedelsfinalerne med henholdsvis 16 og 13 point.

Tottenham vandt hjemme 3-0 over Apoel.

Før kampen blev Henning Jensen mindet på Santiago Bernabéu med en kort ceremoni. Her blev et foto af den afdøde, tidligere Real Madrid-spiller vist på storskærmen, mens der blev spillet et stykke musik.

Real Madrid-spillerne iført sørgebind til ære for Henning Jensen lagde hårdt ud, og det var, som om Real på smukkeste vis fortsatte med at mindes klubbens tidligere, danske angriber.

Efter otte minutter blev det således 1-0.

Cristiano Ronaldo driblede i venstre side, trak ind i feltet og fandt Isco, der i samme bevægelse drejede rundt og spillede bolden videre til Borja Mayoral, som sparkede den i mål.

Dortmund mødte op med to sølle point i et skrækkeligt gruppespil for tyskerne. Derfor skulle Dortmund skele til London i jagten på en plads i Europa League.

Her var Apoel på besøg hos Tottenham. Både Dortmund og Apoel havde to point inden aftenens kampe, men Dortmund var bedst indbyrdes.

Tottenham var allerede gruppevinder inden sidste runde, og blandt andre blev både Christian Eriksen og Harry Kane sparet og holdt helt ude af truppen.

I Madrid fortsatte Real drømmestarten, og fem minutter senere drejede Ronaldo smukt bolden i mål fra kanten af feltet til 2-0.

I London bragte Fernando Llorente Tottenham foran 1-0, og dermed var Dortmund fortsat videre til Europa League med tredjepladsen.

Llorente stod for oplægget, da Heung-Min Son øgede til 2-0 i London. Kort efter reducerede Dortmund så i Madrid, da Pierre-Emerick Aubameyang sikkert headede bolden i mål efter et flot oplæg fra Marcel Schmelzer.

Dermed gik Real til pause foran 2-1, mens Apoel var bagud 0-2 ved pausen i London. Apoels forhåbninger knækkede helt, da Georges-Kévin N'Koudou øgede til slutresultatet 3-0 for Tottenham ti minutter før tid.

Aubameyang gjorde god reklame for sig selv, da han efter blot 48 minutter udlignede til 2-2 ved flot at løfte bolden over Real-Keeper Keylor Navas.

Real Madrid jagtede sejren, og i det 79. minut havde Ronaldo bolden i mål, men der blev dømt offside.

Kort efter sørgede Lucas Vázquez så for sejren, da han med et snoet skud scorede til 3-2-sejr på en aften, hvor Real Madrid viste, at Henning Jensen aldrig bliver glemt på Bernabéu.