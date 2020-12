Dortmund sætter point til i tysk topstrid

Udekampen mod Eintracht Frankfurt sluttede 1-1, efter at hjemmeholdet scorede i begyndelsen af første halveg, mens Dortmund udlignede i begyndelsen af anden halvleg.

Storklubben Borussia Dortmund måtte nøjes med et enkelt point i Bundesligaen lørdag eftermiddag.

Samtidig var det femte gang i træk, at Frankfurt spillede uafgjort i Bundesligaen, hvor holdet ligger på ottendepladsen.

For Dortmund er det ene point formentlig et tabt skridt i ligaens topstrid. Dortmund går forbi Leverkusen og op på tredjepladsen på en bedre målscore, men Leverkusen skal først i aktion søndag.

Samtidig er Dortmund nu et og tre point efter konkurrenterne RB Leipzig og Bayern München, som mødes i en topkamp senere lørdag.

Dortmund måtte undvære en stribe profiler på grund af skader. Blandt andet var holdet taget til Frankfurt uden Erling Braut Haaland, Thomas Meunier, Raphaël Guerreiro, Marcel Schmelzer, Reinier og danske Thomas Delaney.

Kort inde i kampen blev panderynkerne hos Dortmund-træner Lucien Favre endnu dybere, da Frankfurt tog føringen.

Daichi Kamada løb i ryggen på forsvarsspillerne og lagde køligt bolden forbi Roman Bürki i Dortmund-målet.

Jadon Sancho var mest livlig i Dortmunds offensiv, og han var tæt på at udligne i første halvleg.

Uden en skadet Haaland og nede med 0-1 ved pausen kiggede Lucien Favre mod 16-årige Youssoufa Moukoko, som blev sendt på banen fra anden halvlegs start.

Stortalentet viste, at han har hurtige fødder, men også at springet fra ungdomsfodbold til Bundesligaen ikke nødvendigvis er noget, man klarer på et par uger.

Hans to år ældre holdkammerat Giovanni Reyna har været længere tid omkring førsteholdet, og den unge amerikaner viste særligt efter pausen, at han er til at regne med i seniorfodbold. Amerikaneren stod bag 1-1-målet, da han ti minutter inde i anden halvleg fyrede bolden hårdt i målhjørnet.

Begge hold jagtede et sejrsmål, men opgøret endte med en pointdeling.

Bielefeld havde ikke sin danske spiller, Jacob Barrett Laursen, med i kamptruppen i den vigtige bundkamp mod Mainz. Uden danskeren lykkedes det Bielefeld at vinde med 2-1, og Bielefeld rykker forbi Mainz og op på tredjesidstepladsen.

Frederik Sørensen sad på bænken i hele opgøret, da FC Köln og Wolfsburg spillede 2-2.