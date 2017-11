Dortmund-profil står bag presset træner efter kollaps

Det lignede en legestue for Borussia Dortmund i lørdagens "Revierderby" mod ærkerivalen Schalke 04, men det endte med en pibekoncert for det trængte storhold, da kampen på forunderlig vis sluttede 4-4, og Dortmund nu er uden sejr seks bundesligakampe i træk.

Dortmunds midtbaneprofil Nuri Sahin slår dog fast, at spillerne stadigvæk står bag cheftræner Peter Bosz, der kom til klubben i sommer.

Dortmunds dårlige stime har sendt holdet ned på femtepladsen i Bundesligaen, og klubben har i tillæg udspillet sin rolle i Champions League-gruppespillet.

- Faktum er, at vi spillere står bag vores træner, selv om der selvfølgelig vil komme en diskussion, og vi vil blive kritiseret efter sådan en kamp, siger Sahin om lørdagens 4-4-kamp.

- Jeg har fuld forståelse for, at fansene buhede af os. Men hvis vi havde vundet kampen, så ville alle have talt om, hvilken taktisk genistreg det var af vores træner. Vi rev jo Schalke midt over i første halvleg, siger Sahin.

Schalke reducerede første gang efter en time, og fire minutter senere blev det 2-4.

Dortmund-topscorer Pierre-Emerick Aubameyang fik rødt kort, før Schalke med et mål i det 86. minut og endnu et dybt inde i overtiden reddede et mirakuløst point.

Cheftræner Peter Bosz har svært ved at forklare, hvorfor hans hold faldt helt sammen mod rivalen.

- Det er hårdt, når man kun kan føle skuffelse i kroppen. Det burde ikke kunne ske, når man har spillet så overbevisende i en kamp.

- Vi burde være kommet foran med 5-0 i anden halvleg, men uanset hvad må det ikke ske, at man i en sådan situation ender med at spille 4-4. Vi stoppede med at spille fodbold, siger træneren.

Den pressede cheftræner har tidligere i sæsonen modtaget opbakning fra Dortmunds direktør og sportsdirektør. Spørgsmålet er, om han fortsat har deres opbakning efter midtugens Champions League-exit og lørdagens kollaps.