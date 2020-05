Dortmund og Bayern er i storform før topbrag

Og begge er kommet glimrende i gang med to sikre sejre i runderne efter coronapausen.

Det er på alle parametre de to bedste tyske klubber lige nu, der tirsdag aften tørner sammen i Dortmund i det, der ligner Bundesligaens direkte guldduel.

Med syv runder tilbage fører Bayern med 61 point, Dortmund har 57.

Lørdag satte Dortmund Bayern under pres ved at slå Wolfsburg ude med 2-0, men Bayern gjorde bagefter sin pligt på hjemmebane og slog Eintracht Frankfurt med 5-2.

Bayern sprudlede i perioder med blandt andre Thomas Müller i en hovedrolle. Han assisterede ved det første mål og scorede selv det andet.

- Det var en meget vigtig kamp for os. Dortmund havde gjort sit, og vi skulle for alt i verden følge op. Jeg må rose holdet for udlægget, og den samlede indsats var også ret god. Jeg er tilfreds med vores intensitet i spillet.

- Vi marcherer bare derudaf, Dortmund marcherer derudaf, så vi kan kun glæde os til kampen, siger Thomas Müller ifølge dpa.

Bayern har vundet mesterskabet i de seneste syv sæsoner og kan altså bringe sig i en gunstig titelposition, hvis det lykkes at vinde tirsdagens topbrag.

Men der manes til besindighed af Bayern-træner Hansi Flick.

- Vi vil gerne spille til nul igen, men det bliver svært, da Dortmund er et meget angribende hold. Det kan blive en seværdig kamp, men lige meget hvad der sker, vil intet være afgjort, siger Hansi Flick.

Dortmund, der senest vandt mesterskabet i 2012, har brug for tre point for at puste Bayern i nakken.

Dortmund-stopperen Manuel Akanji læner sig op ad statistikken, der siger, at hjemmeholdet har vundet i de seneste seks indbyrdes kampe på tværs af turneringer.

- Vi skal gå efter sejren. I min tid i Dortmund har vi kun tabt til Bayern ude og vundet hjemme, og den serie skal vi forlænge, siger Akanji før Dortmunds hjemmekamp tirsdag aften.