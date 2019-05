Dortmund-boss før sidste runde: Bayern har alt at tabe

Inden sidste spillerunde i Bundesligaen er der således to point mellem Bayern München på førstepladsen og Borussia Dortmund på andenpladsen, efter at førstnævnte spillede uafgjort med RB Leipzig lørdag, mens Dortmund vandt over Fortuna Düsseldorf.

Spørger man Dortmunds administrerende direktør, Hans-Joachim Watzke, så ligger alt presset nu på de forsvarende mestre fra München.

- Vi har givet Bundesligaen en finale på sidste spilledag. Det er godt for ligaen, og det er vi stolte af.

- Vi har været under et brutalt pres, men nu ligger presset sydpå. Bayern har alt at tabe, vi kan kun vinde, siger Watzke ifølge nyhedsbureauet AFP efter lørdagens kampe.

Dortmunds danske midtbaneslider Thomas Delaney mener, at det bliver svært for holdet fra Ruhr-distriktet at fravriste Bayern guldmedaljerne.

- Uheldigvis kan vi ikke kontrollere vores egen skæbne. Det er vigtigt for os at vinde på lørdag, og så må vi se. Jeg er ikke så optimistisk, men vi skal gøre vores arbejde, og det er at vinde, siger han til klubbens hjemmeside.

Bayern kunne med en sejr lørdag have sikret sig mesterskabet, men det glippede altså efter 0-0 mod Yussuf Poulsen og RB Leipzig.

Ikke desto mindre er sydtyskerne glade for det ene point.

- Vi ville hellere have taget titlen i dag, men resultatet stiller os ikke i en dårligere position, siger klubpræsident Uli Hoeness til Sky Sport ifølge AFP.

- Mod Frankfurt (i sidste spillerunde, red.) står vi over for et hold, der har haft en rigtig god sæson, men vi har en god chance for at vinde mesterskabet, siger Hoeness.

Bayern München møder Eintracht Frankfurt, der i sidste runde kæmper for at sikre en plads i top-4.

Dortmund skal op imod Borussia Mönchengladbach, der kæmper for at holde fast i tabellens fjerdeplads, der giver adgang til næste sæsons Champions League-gruppespil.

Alle kampe i sidste runde spilles samtidig med kickoff næste lørdag klokken 15.30.

Et enkelt point vil med al sandsynlighed være nok for Bayern, selv hvis Dortmund skulle vinde. Det vil efterlade de to hold med lige mange point, men sydtyskerne har en noget bedre målscore, hvilket vil sende guldet til München.