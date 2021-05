Dortmund-boss bekræfter: Vi har aftale med Sancho om skifte

Den tyske klub har en gentlemanaftale med ung englænder om, at han må skifte under visse betingelser.

Borussia Dortmunds sportsdirektør, Michael Zorc, bekræfter, at klubben har en mundtlig aftale med det engelske stjerneskud Jadon Sancho om, at han kan få lov til at skifte klub, hvis visse betingelser bliver opfyldt.

Det siger Zorc til det tyske medie ARD ifølge Goal.com.

- Vi havde allerede sidste år en gentlemanaftale med Jadon om, at han kan skifte under visse betingelser, siger Michael Zorc uden at uddybe, hvad betingelserne præcist går ud på.

21-årige Sancho bliver lige som holdkammeraten Erling Haaland anset for at være et af de største talenter i verden.

Angrebsduoen har flere gange været rygtet væk fra klubben efter en frustrerende sæson, der har gjort, at Dortmund er i fare for at gå glip af Champions League-fodbold i næste sæson.

Ifølge Michael Zorc bliver det dog ikke lige så nemt for Haaland at forlade klubben som for Sancho.

- Han (Jadon Sancho, red.) har været hos os i et par år. Sådan en aftale eksisterer imidlertid ikke for Erling, siger sportsdirektøren.

Han tilføjer, at aftalen mellem Dortmund og Sancho var meget tæt på at blive aktiveret sidste sommer, da Manchester United forsøgte at sikre sig det engelske talent.

- Men i sidste ende blev betingelserne ikke opfyldt, siger Michael Zorc.

Jadon Sancho skiftede til Borussia Dortmund fra Manchester City i 2017.

Han har siden spillet 133 kampe for klubben med 46 mål og 62 oplæg til følge.

Den engelske offensivspiller, der forventes at være et sikkert kort i Englands EM-trup til sommer, fortsætter med at blive rygtet til Manchester United.

Han lavede lørdag aften to oplæg, da Dortmund spillede sig i den tyske pokalfinale med en 5-0-sejr over Holstein Kiel.