Dopingsag vokser i skiskydning: 12 personer er mistænkt

Det oplyser norske NRK ifølge nyhedsbureauet NTB.

Det er det østrigske politis afdeling for økonomisk kriminalitet, (Wirtschafts- und Korruptionsstatsanwaltschaft), der efterforsker sagen, og ifølge NRK er ti personer mistænkt for dopingsnyd, mens to personer mistænkes for korruption.

- To af personerne er kun mistænkt for korruption. Mistanken går på, at de modtog bestikkelsespenge for at lade være med at udføre deres professionelle pligt (som ville være at reagere på dopingmistanke, red.), skriver Maschl-Clausen, der er presseansat i den østrigske politienhed, i en mail til NRK.

Der er ingen oplysninger om, hvem der er mistænkt, eller hvilken nationalitet de mistænkte personer har. Men ifølge NTB har østrigsk politi tidligere oplyst, at russiske atleter og ledere er blandt dem, der efterforskes i sagen.

Efterforskningen knytter sig til VM i skiskydning i 2017, mens beskyldningerne om korruption går tilbage til 2012.

Tirsdag i sidste uge blev IBU's hovedkvarter i Salzburg udsat for en politirazzia. Dagen efter kom turen til Norge, hvor der også blev foretaget en razzia.

Her rettede politiets interesse sig i høj grad mod 72-årige Anders Besseberg, der på tidspunktet var IBU-præsident, samt mod Nicole Resch, der er generalsekretær i IBU.

Nicole Resch anmodede hurtigt om orlov. 72-årige Besseberg var derimod ikke til at støve op.

Torsdag valgte Anders Besseberg så at træde tilbage som IBU-præsident, så længe efterforskningen foregår.

- Det er en meget ubehagelig sag, at jeg skal stoppe med det her. Det er lidt tragisk, siger Besseberg, der var vicepræsident i fire år, før han i 1992 satte sig i spidsen for IBU.

Han har allerede besluttet, at han ikke genopstiller på posten.

Om korruptionsanklagerne har østrigsk politi tidligere oplyst, at der er betalt 1,8 millioner kroner i bestikkelse, mens der er betalt 200.000 kroner til dopede skiskytter.