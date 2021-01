Dopinglæge skal fire år og ti måneder i fængsel

Schmidt har erkendt, at han i en årrække har hjulpet atleter med at anvende bloddoping til at forbedre deres præstationer.

Anklageren gik efter fem et halvt års fængsel til Schmidt for at stå bag et omfattende bloddopingprogram fra 2012 til 2019.

Den 42-årige tysker anses således som hovedpersonen i dopingskandalen "Operation Aderlass" (Operation Åreladning, red.), som begyndte at rulle i februar 2019.

Flere atleter er blevet udelukket fra deres sport som følge af sagen, og nogle er også blevet straffet i det almindelige retssystem.

Blandt dem er den tidligere cykelrytter Stefan Denifl, som tirsdag blev straffet med to års fængsel og en bøde for brug af bloddoping i perioden 2014 til 2018.

16 måneder af straffen blev gjort betinget, og Denifl kan anke dommen.

Tidligere har en anden østrigsk cykelrytter, Georg Preidler, fået en betinget fængselsdom for samme metode.

Begge blev dømt for at have brugt ulovlige midler til at opnå økonomiske gevinster, og begge har været klienter hos Mark Schmidt.

Efterforskningen af sagen begyndte for knap to år siden, da myndighederne foretog en razzia i østrigske Seefeld i forbindelse med VM i langrend og skihop.

Ved den lejlighed pågreb østrigsk politi i alt ni personer, og tre aktive skiløbere erkendte brug af bloddoping.

Østrigeren Max Hauke blev taget på fersk gerning, mens han var ved at indtage bloddoping. Sekvensen blev filmet og lagt på internettet.

Anti Doping Danmark har advaret om, at en lignende sag muligvis ikke kan blive efterforsket på samme vis i Danmark.

Det skyldes, at bloddoping som metode ikke er nævnt specifikt i den danske lovgivning.

- Det vil sige, at vi formentlig ikke vil kunne rette henvendelse til politiet, hvis vi får en mistanke om, at en læge render rundt og bloddoper atleter i Danmark. Politiet vil formentlig ikke kunne gøre noget ved det, sagde organisationens direktør, Michael Ask, tidligere på ugen.