Dopingdom sender Perus største stjerne ud af VM

Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) disciplinærinstans har fredag givet Flamengo-angriberen et års karantæne for brug af kokain.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den etårige karantæne gælder fra 3. november i år, hvorfor han ikke kommer til at deltage ved VM næste sommer.

Den tidligere Bayern München- og Hamburger SV-angriber afleverede den positive test i forbindelse med VM-kvalifikationskampen mod Argentina 5. oktober.

Guerrero blev efterfølgende suspenderet midlertidigt, men trods fraværet af angriberen formåede holdet alligevel at slå New Zealand over to kampe for at komme til VM.

33-årige Paolo Guerrero har optrådt 86 gange for Peru, hvori han har bidraget med 32 mål - mere end nogen anden spiller i landets historie.