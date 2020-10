Christian Coleman mener ikke, at han skal have to års karantæne for ikke at have indberettet sine whereabouts korrekt. (Arkivfoto)

Dopingdømt verdensmester vil appellere karantæne

Den amerikanske sprinter Christian Coleman er regerende verdensmester på 100 meter, men guldmedaljen har næppe meget fokus lige nu.

Tirsdag blev den 24-årige amerikaner idømt to års karantæne af Atletikkens Integritetsenhed (AIU) for i tre tilfælde på et år ikke at have oplyst korrekt om sine whereabouts i forbindelse med dopingtest.

Den dom er Coleman ikke tilfreds med, og en appel er på vej. Det oplyser hans manager, Emanuel Hudson fra firmaet HSI.

På firmaets Twitter-profil skriver han:

- Beslutningen fra disciplinærinstansen, som er skabt under World Athletics' regler, er uheldig og vil øjeblikkeligt blive anket til Den Internationale Sportsdomstol (CAS), skriver Hudson.

- Hr Coleman har ikke yderligere at sige, indtil sagen kan komme for retten.

Whereabouts-reglerne handler om, at atleter skal stå til rådighed for dopingtest uden for konkurrence.

Coleman har ikke afleveret en positiv dopingtest, men ikke at stå til rådighed for test uden for konkurrence bliver i lovgivningen sidestillet med en dopingforseelse.

Faktisk var han af samme årsag lige ved at gå glip af det VM, han endte med at vinde. Det var kun en teknikalitet, der reddede ham dengang.

Hans første whereabout-forseelse skete 6. juni 2018. De to næste blev registreret 16. januar 2019 og 26. april 2019. Altså tre gange inden for et år, som er grænsen.

Men ifølge reglerne for dopingtest skulle den første forseelse fra 6. juni 2018 tilbagedateres til den første dag i det pågældende kvartal, som var 1. april.

Dermed kom den tredje forseelse ikke inden for de 12 måneder.

Men med endnu en forseelse 9. december sidste år faldt hammeren.

Coleman blev suspenderet i juni i år. Ved den lejlighed afviste han i et opslag på Twitter, at han gjorde noget forkert i forbindelse med testen i december.

Forklaringen gik på, at han var ude at købe julegaver i et indkøbscenter fem minutter væk, da dopingmyndighederne ringede på hans dør.

Han skrev desuden, at antidopingmyndighederne ikke kontaktede ham telefonisk, og at han afleverede en dopingprøve to dage senere.

Karantænen gælder med tilbagevirkende kraft fra 14. maj 2020. Dermed bliver næste års sommerlege uden den lynhurtige amerikaner, hvis ikke han får held med sin appel.