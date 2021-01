Dopingdømt cykelrytter får to års fængsel

Den tidligere østrigske cykelrytter Stefan Denifl blev tirsdag idømt to års fængsel for bedrageri.

Det skete ved retten i Innsbruck, skriver flere østrigske medier, deriblandt den østrigske statsradiofoni, ORF.

33-årige Denifl har tidligere indrømmet bloddoping. Det blev i 2019 straffet med fire års karantæne fra cykelsporten.

Snyderiet foregik fra 2014 til 2018. Det var med til at sikre ham kontrakter og sponsorater, hvilket har ført til tirsdagens bedrageridom. 16 måneder af straffen er dog gjort betinget.

Ud over fængselsstraffen har Denifl fået en bøde på 349.000 euro svarende til 2,6 millioner kroner.

Stefan Denifl erkendte hovedanklagen mod ham. Men han afviste en anklage om, at han skulle have forsøgt at skjule penge forud for retssagen.

Cykelrytteren havde forbindelse til den tyske sportslæge Mark Schmidt. Han er hovedtiltalt i dopingsagen, der omtales som "Operation Aderlass" (Operation Åreladning, red.)

Bloddopingskandalen brød ud i februar 2019, da myndighederne foretog en razzia i østrigske Seefeld i forbindelse med VM i langrend og skihop.

Stefan Denifl har kørt for en lang række store cykelhold - blandt andre Leopard Trek (2011) og Aqua Blue Sport (2017-18).