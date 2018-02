Dopingbekæmpere forstår ikke frifindelse af russere

Det Internationale Antidopingagentur (Wada) er bekymret over konsekvenserne af, at 28 russere torsdag har fået annulleret deres livstidskarantæne fra OL af Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

- Wada støtter Den Internationale Olympiske Komités (IOC) hensigt om at ville analysere beslutningen nøje og overveje, hvordan den skal håndteres, herunder også om sagen skal appelleres til en højere domstol i Schweiz, lyder det fra Wada.

Dommen fra CAS gik direkte imod IOC's beslutning om at udelukke og fratage russerne deres resultater.

- Alle de karantæneramte russiske udøvere var en del af landets systematiske og statskontrollerede dopingprogram, lyder det i meddelelsen fra Wada.

Straks efter dommen fra CAS meddelte IOC, at det ikke er sikkert, at nogle af de frifundne russere får lov til at stille til start ved det forestående vinter-OL i Pyeongchang.

Frifindelsen af russerne er til gengæld blevet modtaget med lettelse i Kreml. Her arbejdes der for at få dem med til vinter-OL, hvor udøverne dog ikke må stille op under det russiske flag.