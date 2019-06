Domstol suspenderer hormonregel for kvindelige atleter

Her besluttede Den Schweiziske Forbundsdomstol midlertidigt at suspendere beslutningen i Det Internationale Atletikforbund (IAAF) om kvindelige atleter med et højt niveau af mandlige kønshormoner.

Det sker, efter at IAAF lancerede en regel om, at kvindelige atleter med et højt niveau af testosteron skal sænke niveauet, hvis de vil konkurrere på eliteplan i distancerne fra 400 meter til 1 mil.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

28-årige Caster Semenya, der tre gange har vundet VM-guld i 800 meter, kommenterede hurtigt beslutningen fra Den Schweiziske Forbundsdomstol.

- Jeg er taknemmelig over de schweiziske dommere. Jeg håber, at jeg i henhold til min appel igen vil få lov at løbe frit, siger den sydafrikanske atlet i en udtalelse fra sit juridiske hold af advokater.

Talsmanden Peter Josi fra Den Schweiziske Forbundsdomstol siger til AFP, at der er tale om en meget midlertidig afgørelse indtil en høring i sagen kan gennemføres.

Sagen handler om Caster Semenya, som fik problemer med regelændringen hos IAAF. De betød, at hun med et højt niveau af testosteron i kroppen skulle sænke det med medicin for at deltage på sine favoritdistancer.

Sammen med ASA indbragte Caster Semenya sagen for Den Internationale Sportsdomstol (CAS) i Lausanne i Schweiz. I begyndelsen af maj besluttede CAS at give IAAF tilladelse til at benytte den omdiskuterede regel.

CAS slog dog i domsafsigelsen fast, at sådanne regler er diskriminerende. Men man tillod reglen for at sikre fair konkurrence.

- Panelet fandt, at reglerne er diskriminerende, men et flertal af panelet finder på baggrund af bevismaterialet, at sådan en diskrimination er nødvendig og retfærdig for at sikre kvindelige atleters integritet i specifikke konkurrencer, skrev CAS i sin afgørelse.

ASA og Semenya ville dog ikke acceptere CAS-afgørelsen. De indbragte den for domstolen i Schweiz, som altså på sin vis har fløjtet det hele til timeout, inden der dykkes yderligere ned i sagen.

- Vi føler, at de videnskabelige oplysninger, der er blevet bragt frem, er blevet fuldstændig ignoreret, sagde talsmand for sportsministeriet i Sydafrika Vuyo Mhaga til AFP, da afgørelsen blev appelleret.

Semenya, der vandt OL-guld på 800 meter i 2012 og 2016, har været stærkt omdiskuteret for sit høje niveau i kroppen af testosteron.

Hun var senest ikke i stand til at konkurrere ved et Diamond League-stævne i Stockholm i 800 meter.

Også atleterne Francine Niyonsaba fra Burundi og Margaret Wambui fra Kenya er ramt af CAS-afgørelsen, og de får dermed også gavn af den midlertidige suspendering.

Hos IAAF havde man ingen kommentarer mandag.

Forbundet meddelte ifølge AFP, at man intet har hørt om beslutningen fra Den Schweiziske Forbundsdomstol.

Beslutningen menes at have et ganske kort liv, og advokaterne bag Caster Semenya skal nu levere mere materiale til domstolen, som derefter vil afgøre, om suspensionen skal forlænges.

Ifølge AFP forventes en ny beslutning fra Den Schweiziske Domstol i løbet af de næste uger.

AFP vurderer, at en endelig afgørelse fra domstolen kan tage flere år.

Ifølge Dorothee Schramm, der er advokat for Caster Semenya, er der tale om en sag af stor principiel betydning.

- Det er en vigtig sag, som vil have afgørende konsekvenser for kvindelige atleters menneskerettigheder, siger Dorothee Schramm ifølge AFP.