Domstol afviser Semenya-appel i sag om hormonregel

Her gav CAS World Athletics medhold i, at forbundet kan kræve, at kvinder med et højt niveau af mandlige kønshormoner - som Semenya - skal sænke det med medicin for at kunne deltage i visse konkurrencer.

CAS slog ganske vist fast, at sådanne regler er diskriminerende. Men man tillod reglen for at sikre fair konkurrence.

Semenya vandt OL-guld på 800 meter ved legene i både 2012 og 2016. Hun har også vundet VM tre gange på distancen.

Sydafrikaneren har de seneste år været i fokus på grund af sin centrale rolle i sagen mod World Athletics.