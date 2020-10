FC Nordsjællands Jonathan Amon blev matchvinder i superligakampen mod Randers. Men fem minutter forinden fik Randers fejlagtigt underkendt et mål.

Dommerudvalg: Forkert annullering af Randers-mål

DBU's dommerudvalg meddeler, at Randers fejlagtigt fik underkendt et mål i kamp mod FC Nordsjælland.

DBU's dommerudvalg meddeler torsdag, at Randers FC fejlagtigt fik underkendt et mål i mandagens superligakamp mod FC Nordsjælland.

FCN vandt kampen 1-0.

Konklusionen kommer i en længere redegørelse om regler og VAR-protokoller.

- I vores bestræbelser på at orientere åbent omkring særlige hændelser efter VAR-implementeringen, er det vigtigt at understrege, at der ikke er tale om en VAR-fejl.

- Ikke desto mindre er skaden sket, og vi sender derfor en uforbeholden beklagelse til Randers FC, lyder det.

Randers fik målet fejlagtigt underkendt efter 80 minutter. Fem minutter senere scorede FCN sejrsmålet.

- Fløjter dommeren, før bolden er gået i mål, hvilket var tilfældet i kampen, fratager det VAR muligheden for at blande sig, såfremt offsideforseelsen skulle være forkert.

- I vores efterbehandling af situationen kan vi desværre konstatere, at der fejlagtigt blev skønnet strafbar offside for at genere en modspiller på det første frisparksindlæg.

- Uagtet situationen er tæt, burde forseelsen ikke være dømt, ligesom dommeren skulle have afventet med at fløjte, indtil bolden havde passeret mållinjen.

- VAR er sat uden for indflydelse i den konkrete situation, når dommeren har fløjtet, og må ikke handle på den efterfølgende begivenhed, hvilket vil være en overtrædelse af VAR-protokollen, lyder det i meddelelsen på Superligaens hjemmeside.