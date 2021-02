Dommerformand erkender VAR-fejl i straffesparksorgie

Dommer Sandi Putros burde have haft mulighed for at genoverveje sine kendelser i mandagens superligakamp mellem FC København og Sønderjyske.

Kampen bød på hele tre straffespark, som alle var stærkt omdiskuterede. Alligevel gav kampens VAR-dommer ikke Putros besked om, at han skulle gense situationerne på video.