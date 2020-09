Dommerchef: VAR vil fungere bedre i Danmark end England

Videodommersystemet har især i England været udsat for kritik, når millimeterbåndene virtuelt er taget i brug på skærmene, og en scoring er annulleret for en armhule i offsideposition.

Det vil ikke ske i Danmark, lover Michael Johansen, formand for DBU's dommerudvalg.

- Man skal lade være med at kigge over til Premier League, som har valgt at gøre noget helt andet. Det bliver anderledes i Danmark. Og det er helt bevidst, siger Michael Johansen.

I England kan VAR (Video Assistant Referee) give besked om, at der skal dømmes straffespark, uden at banedommeren skal ud at se det på en monitor.

Sådan kommer det ikke til at foregå i Superligaen.

- Dommeren på banen tager beslutningen i Danmark. Han tager den første beslutning og den sidste.

- Det er ikke sådan, at der sidder en VAR-dommer og tager beslutningen hen over hovedet på banedommeren. Det er meget centralt, siger Michael Johansen.

Han inviterede mandag inden for i en af de avancerede VAR-vogne, som var kørt til Slagelse til en af de sidste generalprøver, som var en testkamp mellem Lyngby og FC København.

Testkampen endte 2-2 og forløb stort set uden afbrydelser. VAR blandede sig sjældent, selv om alle situationer blev tjekket igennem på skærme i langsom gengivelse af to uddannede dommere.

VAR skal ifølge dommerchefen være så usynlig som muligt med et minimum af indblanding i de danske fodboldkampe.

- Hvis vi kan diskutere en kendelse, så er det nok ikke noget for VAR, forklarer Michael Johansen.

Han understreger, at VAR ikke skal beskæftige sig med armhule-kendelser og den slags, men derimod kun klare og tydelige fejl fra dommerteamet på banen.

- Jeg har en forventning om, at vi kommer positivt fra start. Nu skal vi ind og dygtiggøre os på det højeste niveau.

- Jeg er spændt. Der er lidt sommerfugle i maven. Det er der hos alle dommere. Vi glæder os mega meget til at komme i gang på fredag.

- Nu har vi generalprøve, og det er sidste chance for at rydde op i de ting, der skal justeres. Og så skal vi ind og lære i Superligaen, siger han.

Han vurderer, at der vil komme masser af diskussioner og kritik, men opfordrer til tålmodighed omkring forsinkelser i startfasen.

- Det kræver noget tid, og det tager nok et år. Så den første sæson er forbundet med, at vi skal blive rigtigt gode. Vi kan forvente noget forsinkelse i starten, som vi ikke vil se i slutningen af sæsonen.

- Vi vil altid gå efter at få den rigtige beslutning, og så må det tage den tid, det tager i starten, siger Michael Johansen.

Han sammenligner det med at lære at køre bil og blive god i trafikken.

- Det er lidt ligesom, når man tager kørekort. Hvornår bliver man en dygtig bilist? Det gør du ikke, når du får kørekortet. Det er det, vi har fået nu. Det skal man forstå, påpeger den tidligere topdommer.